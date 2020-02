James Harden se remet sur la bonne voie alors que les Rockets ne sont pas assez gros pour Mavs

La star de Houston, James Harden, a connu son meilleur match de rebond de la saison et sa meilleure performance de tir à 3 points depuis des semaines alors que les Rockets sous-dimensionnés ont tenu Kristaps Porziņģis et Dallas Mavericks dans une victoire de 128-121 (score de la boîte) vendredi soir au Toyota Center.

C’est la quatrième victoire en six matchs de l’hôte Rockets (30-18), qui a dépassé Dallas (29-19) au classement de la Conférence Ouest avec la victoire. Harden a ouvert la voie avec un sommet de 35 points et 16 rebonds.

Avec le centre de départ Clint Capela de nouveau blessé au talon, l’entraîneur de Houston Mike D’Antoni est revenu à sa petite formation en commençant par l’attaquant de puissance habituel P.J. Tucker au centre, puis en insérant Danuel House Jr.à l’endroit vacant de Tucker. Thabo Sefolosha a épelé les deux sur le banc.

Les Rockets sont maintenant 2-0 avec la ligne de front House-Tucker sous-dimensionnée en l’absence de Capela, ayant également gagné lundi dans l’Utah.

Lundi, le joueur de sept pieds de réserve Isaiah Hartenstein a joué quelques minutes en première mi-temps. Vendredi, il ne l’a pas fait, faisant des Rockets la première équipe depuis 1963 à jouer un match entier de la NBA sans joueur au-dessus de 6 pieds 6 pouces.

Compte tenu de cette dynamique, le Porziņģis de 7 pieds 3 pouces en a profité avec 35 points et 12 rebonds. Dans l’ensemble, Dallas a remporté la bataille du rebond, 52-37.

Mais l’espacement supplémentaire au sol a payé des dividendes majeurs pour Houston à l’autre bout du fil, les Rockets réussissant 21 des 45 tirs (46,7%) à partir d’une portée de 3 points en équipe. Sur les 35 points de Harden, plus de la moitié d’entre eux ont été obtenus grâce à un score de 6 sur 14 (42,9%) sur 3 points.

Harden est entré dans le match de Dallas en tirant à seulement 22,9% sur 3 points lors de sa récente récession de 10 matchs. Le résultat de vendredi n’est que la deuxième fois au cours des 11 derniers matchs de l’ancien joueur par excellence et actuel leader de la ligue avec plus de 35% de retard sur l’arc.

L’espacement au sol a peut-être également aidé Harden et les Rockets à éviter les revirements, Houston n’en enregistrant que six en équipe pour tout le match.

En plus de ses tirs offensifs, Harden a également aidé Houston à surmonter son manque de taille en défense avec un record de 16 rebonds et un vol de quatre matchs. Sur ces 16 rebonds, 14 étaient défensifs.

Le dernier pointeur de Harden a glacé le match à la fin du quatrième quart, augmentant les Rockets de sept points avec un peu plus d’une minute.

Russell Westbrook a récolté 32 points et neuf passes décisives. Sur les 128 points, plus de la moitié est survenue entre la zone arrière des All-Star de Houston, qui comptait 67 combinés. Eric Gordon a effectué son deuxième départ consécutif avec un petit attaquant et a ajouté 17 points, dont trois à trois points.

Les Mavs manquaient le gardien vedette Luka Doncic, qui était blessé à la cheville et devrait manquer plusieurs autres matchs. Son coéquipier en zone arrière, Tim Hardaway Jr., a réussi quatre des 14 pointeurs au total des Mavs, mais ce n’était pas suffisant pour suivre le rythme des Rockets.

Les Rockets retournent à l’action dimanche après-midi pour le deuxième match d’un match à domicile de trois matchs. Dans 13 heures heure locale, les Rockets accueilleront la précieuse recrue Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (20-29), qui ont maintenant remporté trois matchs consécutifs.

Le match de dimanche sera diffusé à l’échelle nationale sur ABC.

