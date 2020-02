James Harden semble applaudir à Giannis Antetokounmpo

À plusieurs reprises au cours du mois dernier, l’attaquant des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a semblé lancer un coup verbal au gardien des Houston Rockets James Harden. Antetokounmpo et Harden sont les deux derniers MVP de la NBA, et ils ont été premier et deuxième lors des votes la saison dernière.

Lors d’une nouvelle interview publiée vendredi, Harden a riposté.

Dans les commentaires précédant et immédiatement après le match des étoiles de la ligue 2020, Antetokounmpo avait tiré sur Harden au-dessus de sa défense et de sa volonté de passer à ses coéquipiers.

Rachel Nichols d’ESPN a interrogé Harden sur certains de ces commentaires, et le MVP 2018 n’a pas hésité dans sa réponse.

“Vous avez des gens qui parlent de certains des stéréotypes qui ont explosé autour de vous”, a déclaré Nichols. “Charles Barkley, quand ils ont eu le repêchage des étoiles, disait:” Oh, personne ne veut prendre James Harden, c’est un dribbleur. “Giannis fait une blague en l’air à propos de je veux prendre quelqu’un qui peut passer, je” Je prends Kemba Walker au lieu de James Harden. »

Réponse de Harden:

Durcir: Je pense en moyenne plus de passes que lui, je pense.

Nichols: Vous vous placez au 10e rang des passes décisives avant la pause des étoiles et Kemba au 36e rang des passes décisives.

Durcir: Je ne vois pas ce qu’est la blague. Mais je ne l’ai même pas vu. Je ne fais pas attention à des trucs comme ça. Je sais juste qu’aucun d’eux ne peut jouer avec moi.

À partir de là, les critiques de Harden sont devenues encore plus directes dans un jab apparent au style de jeu de 6 pieds 11 Antetokounmpo.

“Daryl Morey, votre directeur général, avait une excellente ligne pour répondre à tout cela”, a déclaré Nichols alors que la conversation se poursuivait. «Il a dit:« Être différent n’est pas vraiment apprécié tant que cela ne fonctionne pas. »»

Harden a répondu:

Durcir: Ouais, quand j’aurai fini. Quand tout sera dit et fait, ils l’apprécieront davantage. Mais je souhaite que je puisse juste être à 7 pieds et courir et simplement dunk. Cela ne demande aucune compétence. Je dois réellement apprendre à jouer au basket et avoir des compétences. Je prendrai ça n’importe quel jour.

Nichols: Pensez-vous qu’au final, un titre va vous donner le respect que vous méritez?

Durcir: Ouais c’est ça. Et je vais l’obtenir.

Dernière intersaison, dans des commentaires qui auraient pu embarrasser Antetokounmpo et / ou ceux qui l’entouraient, Harden a constamment fait référence au rôle des récits médiatiques dans le processus annuel de sélection du MVP. Certains membres de la ligue ont considéré cela comme une tentative de saper la victoire d’Antetokounmpo.

Harden et Antetokounmpo sont à moins d’un mois de leur prochaine rencontre sur le terrain, les Rockets visitant Milwaukee pour un match le 25 mars. Maintenant que les deux stars ont apparemment tiré leur tir, attendez-vous à l’histoire d’une rivalité apparente entre les deux derniers Les MVP augmenteront encore plus à l’approche de cette confrontation.

.