James Harden sur Astros & # 039; scandale: & # 039; j’ai & # 039; j’ai mes propres problèmes & # 039;

” n t t n t t tif (typeof (jQuery) == ” function “) {(function ($) {$. fn.fitVids = function () {}}) (jQuery )}; n t t t tjwplayer (‘jwplayer_SY4DAETu_z6KDnl0B_div’). setup ( n t t t t { “advertising “: { “admessage “: “This video will reprendre dans xx secondes “, ” enchères “: {” enchérisseurs “:[{“id”:”210076″,”name”:”SpotX”},{“id”:”jrkl5-k9ohg”,”type”:”OpenRTB”,”name”:”Telaria”,”pubid”:”jrkl5″},{“id”:”65254″,”type”:”OpenRTB”,”name”:”EMX”,”pubid”:”1081″},{“id”:”2349013″,”type”:”OpenRTB”,”name”:”PubMatic”,”pubid”:”158095″}], “settings “: { “buckets “:[{“min”:8,”max”:20,”increment”:0.25},{“min”:20,”max”:50,”increment”:0.5}], “mediationLayerAdServer “: “dfp “, “floorPriceCents “: 25}}, “client “: “googima “, “cuetext “: “Advertisement “, “Schedule “:[{“offset”:”pre”,”type”:”linear”,”tag”:”%%VAST_TAG%%”}], “skipmessage “: “Ignorer l’annonce dans xx secondes “, “vpaid_mode “: “insecure “, “vast_load_timeout “: 15000, “load_video_timeout “: 15000, “request_timeout ” : 10000, “max_redirects “: 8}, “autoPause “: { “viewability “: “true “}, “playlist “: “https: / / content.jwplatform.com / feeds / SY4DAETu.json “, ” ph “: 2} n t t t); n t t n t” sdpJWEmbed .début();

Récemment, la star des Rockets James Harden a montré son soutien à la ville natale des Astros de la Ligue majeure de baseball (MLB). Maintenant à sa huitième saison à Houston et adoré par de nombreux fans locaux, Harden utilise souvent sa plate-forme pour promouvoir d’autres équipes sportives professionnelles de la ville.

Mais en janvier 2020, Harden et les Rockets (26-14) savent qu’ils ont de plus grandes préoccupations qui doivent être résolues.

La MLB a discipliné les Astros lundi après que ses enquêteurs ont confirmé l’existence d’un système illégal de vol de panneaux en 2017 et dans certaines parties de 2018. L’équipe a ensuite licencié le manager AJ Hinch et le directeur général Jeff Luhnow.

Cela a gardé les Astros dans les gros titres pendant plusieurs jours, en particulier à Houston. Mais les Rockets ayant perdu trois de leurs quatre matchs, l’ancien joueur par excellence de la NBA n’était pas d’humeur à peser sur la situation des Astros lorsqu’on l’a interrogé à l’entraînement de vendredi. Ses commentaires:

Honnêtement, je ne connais même pas trop de détails à ce sujet. J’ai mes propres problèmes à me soucier. Nous ne jouons pas si bien en ce moment. Donc, je ne peux pas vous donner d’informations.

James Harden n’a pas beaucoup d’opinion sur le scandale du vol de signe d’Astros: “J’ai mes propres problèmes à craindre.” pic.twitter.com/kNmiPB4y0I

– Salman Ali (@SalmanAliNBA) 17 janvier 2020

Harden a raison dans son évaluation que les problèmes de l’équipe incluent également une baisse dramatique de son propre jeu individuel.

Pour la saison, Harden est entré samedi avec une moyenne de 37,2 points par match – le plus élevé de tous les joueurs de la NBA en 56 ans et le plus élevé par un gardien de tous les temps.

Mais dans deux des trois défaites récentes, Harden a affiché des points avec 17 et 13 points, son plus bas niveau de la saison. Sa défense a également sensiblement diminué.

Se rendre à Rockets-Grizzlies plus tôt cette semaine.

Mec, la défense de Harden était…. ça a été mieux cette année et dans ce jeu ce n’était PAS à ce niveau.

– Hardwood Paroxysm (@HPbasketball) 17 janvier 2020

en relation

Podcast: sur l’effondrement de Harden, gestion de la charge à Westbrook et au-delà

Les Blazers écrasent les Rockets malgré le triple-double de 31 points de Westbrook

Dans l’ensemble, au cours de la récession de quatre matchs, Harden affiche en moyenne 25,8 points par match sur 34,9% des tirs et 31,1% sur 3 points – bien en deçà de ses pourcentages globaux de la saison 2019-2020 de 44,6% et 37,3%, respectivement.

Après deux journées consécutives, Harden et les Rockets reposés auront une chance de renverser la vapeur lorsqu’ils reviendront sur le terrain samedi à domicile contre les Lakers de Los Angeles (33-8). Le coup d’envoi est donné à 19 h 30. Central au Toyota Center, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur ABC.

Avec Houston sous le choc d’une mauvaise semaine sportive au milieu de la punition des Astros et une défaite de fin de saison par les Texans dans les éliminatoires de football de la NFL, cela pourrait être une opportunité idéale sur la scène nationale pour Harden’s Rockets pour remonter le moral de la ville.

en relation

James Harden et Russell Westbrook encouragent les Astros aux World Series

Email

S’inscrire

Vous aimez cet article?

Inscrivez-vous à la newsletter par e-mail de Rockets Wire pour recevoir nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque matin

Une erreur est survenue

Veuillez saisir à nouveau votre adresse e-mail.

Merci pour votre inscription!

Vous recevrez désormais chaque jour les meilleures histoires de Rockets Wire directement dans votre boîte de réception.

.