James Harden sur Russell Westbrook: “Il joue plus gratuitement”

Le gardien des Rockets James Harden semble être un fan de l’accent clairement mis par Houston sur l’espacement des sols, en grande partie en raison de la capacité accrue qu’il donne à la co-star de la zone arrière Russell Westbrook de se rendre au panier.

S’exprimant lors de la Journée des médias All-Star de samedi à Chicago, Harden a déclaré à propos de son coéquipier All-Star à neuf reprises:

Nous lui donnons de l’espace pour qu’il puisse aller là-bas et faire ce qu’il fait à un niveau élevé, ce qu’il fait depuis 12 ans. C’est tout ce que vous pouvez donner à un ancien MVP. Vous l’avez laissé sortir et être lui-même. Le niveau de confort est là. Et cela ne fait que quelques mois qu’il est ici. Il est toujours ajusté, mais il a l’air plus à l’aise et il joue plus librement.

L’un des grands avantages de la gamme soudainement plus petite pour les Rockets est censé être l’espacement au sol. En trois matchs depuis le 5 février, le commerce du gros Clint Capela traditionnel – et avec PJ Tucker, spécialiste défensif polyvalent de l’as et du corner à 3 points au lieu de cela – Westbrook a marqué au moins 36 points à chaque match avec un tir de 54% ou mieux. .

Cela correspond à la plus longue séquence de ce type en NBA depuis plus de 20 ans. Le dernier joueur à l’avoir fait pendant quatre matchs était le centre du Temple de la renommée Shaquille O’Neal, qui l’a fait en novembre 1999. Il était le joueur par excellence de la saison.

Avant la victoire de mardi dernier sur Boston, l’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, qualifiait Westbrook de «comme un moteur à réaction volant dans la peinture».

“En interne, nous ne pensons pas que ce soit une petite balle”, a déclaré Westbrook samedi à propos de l’alignement. “Nous jouons simplement avec notre personnel et allons en compétition, et c’est tout.”

Néanmoins, l’augmentation de l’efficacité de tir de Westbrook s’est produite au milieu d’un changement radical dans son profil de tir. Lors de ses 10 derniers matchs avant mardi, la distance de tir moyenne de Westbrook avait chuté de plus de quatre pieds par rapport à ses 34 premiers matchs à Houston.

Au cours de cette séquence de 10 matchs, le taux de tirs de Westbrook dans la peinture est passé de 52% à 71%, tandis que ses tentatives à 3 points sont passées de 23% à 5%.

Au cours de ses 14 dernières sorties, Westbrook, 31 ans, affiche en moyenne 34,0 points (53,0% de tirs), 8,1 rebonds et 7,6 passes décisives par match. Cela fait de lui le meilleur buteur de la NBA sur cette période par match, derrière Damian Lillard de Portland (35,5).

Au cours de cette période de 14 matchs, Westbrook mène de loin la NBA avec une moyenne de 25,3 entraînements par match. Avant cette période, Westbrook se classait au 6e rang de la ligue avec 18,2 unités par match.

“De toute évidence, avec ce style de jeu, différents gars sur le terrain doivent pouvoir garder beaucoup d’espace, ce qui est à mon avantage”, a déclaré Westbrook lors de la session médiatique de samedi. “Nous allons dans la bonne direction. Je suis heureux où nous sommes, et je suis heureux où nous allons. “

Westbrook et Harden joueront tous les deux au sein de l’équipe LeBron lors du match des étoiles de dimanche, qui débutera à 19 h 00. Central et sera télévisé à l’échelle nationale sur TNT. Harden commencera, tandis que Westbrook sort du banc.

Quant aux Rockets (34-20), ils reviennent au jeu jeudi soir à Golden State (12-42). Ce match débute à 21 h 30. Central, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT.

Houston entre dans la pause des étoiles après avoir remporté cinq de ses sept derniers matchs, et il pourrait y en avoir six si ce n’est le superbe batteur de Bojan Bogdanovic.

