James Wiseman, l’avenir des pivots NBA

James Wiseman Il est sans aucun doute l’une des perspectives les plus populaires pour atteindre le prochain projet. Le centre a commencé sa saison en tant que futur numéro un du repêchage, mais son départ controversé de l’Université de Memphis lui a fait perdre quelques positions. Cependant, si vous ne le connaissez pas, nous vous présentons ici le profil de l’un des meilleurs jeunes hommes de la portée 2020.

À seulement 19 ans, Wiseman est sans aucun doute l’un des meilleurs centres défensifs à jouer en NBA l’année prochaine. Sa taille (2,13 m), son agilité, son QI et ses fondations défensives en font un excellent protecteur de jante, capable de changer de défense avec juste sa présence. C’est un joueur extrêmement athlétique avec une grande puissance de rebond, c’est pourquoi il peut également être considéré comme un grand bloqueur.

Du côté de l’attaque, Wiseman a travaillé dur et même si son jeu sur le poteau n’est pas mauvais, il a besoin de plus de pratique pour être une menace constante. Cependant, il est un grand définisseur près du cerceau, à la fois sous et au-dessus du cerceau en raison de ses conditions physiques et de son toucher. De plus, il possède de bonnes mécaniques de tir que vous devrez perfectionner pour être un joueur complet et marquer à moyenne et longue distance.

Dans une portée lâche, les projections le placent dans le top 3 du repêchage, mais le fait d’avoir disputé seulement trois matchs au niveau universitaire peut soulever des doutes sur son niveau actuel. Au-delà de cela, s’il peut développer pleinement sa contribution offensive, nous pouvons être en présence d’un joueur ayant le potentiel d’être spécial.

