Jared Dudley croit que la seule option de Las Vegas pour un emplacement centralisé

Les Lakers de Los Angeles et toutes les autres équipes de la ligue attendent avec impatience de voir si la saison NBA 2019-2020 reprendra ou non.

Il y a eu des rapports sur les deux extrémités du spectre, le plus récent disant que beaucoup pensaient que la saison serait finalement annulée.

Le commissaire Adam Silver et la ligue épuiseront sans aucun doute toutes les options pour s’assurer qu’ils terminent la saison. Si cela devait se produire, cela se produirait très probablement dans un seul endroit centralisé, Las Vegas étant le plus probable. Jared Dudley estime que ce n’est pas seulement la plus probable mais la seule option possible.

Dans une interview avec Michael Lee de The Athletic, Dudley a expliqué pourquoi il pense que Las Vegas est le seul endroit où la NBA pourrait terminer la saison:

Vegas est le seul endroit où vous pouvez le faire. Et la raison pour laquelle, parce que c’est le seul endroit qui a l’infrastructure des chambres d’hôtel, des centres de congrès, où vous n’avez même pas besoin de sortir pour pouvoir jouer à un match de basket, manger de la nourriture, dormir dans une chambre d’hôtel. Vous avez le Mandalay Bay, Delano et le Four Seasons, vous n’avez pas besoin de sortir. Vous pouvez aller dans toutes les arènes. Donc, si vous vouliez vous abattre, enfermer tout le monde, pour pouvoir y jouer, personne dedans, personne dehors.

Dudley fait un certain nombre de bons points sur l’infrastructure de Las Vegas qui se prête bien à cette situation. Mais même avec cela, il se rend compte que c’est une question difficile compte tenu de la situation actuelle de ce pays:

Mais alors, la question est, allons-nous être une société d’ici juin, juillet, que nous aurons suffisamment de tests pour la sécurité, le personnel de l’hôtel, l’équipe de nettoyage? Et maintenant, ils ne peuvent pas partir, parce que s’ils rentrent chez eux… ils doivent rester sur place pendant 60 jours, peut-être 90. Et c’est là que j’arrive au point, allons-nous y arriver. Parce que c’est une chose qui fait tic tac. Vous devez être en mesure du 1er juillet, commencer la saison, peut-être le 15 juillet pour avoir la saison et ne pas l’affecter. Donc, vous avez une date.

Il y a beaucoup de choses en jeu en ce qui concerne la reprise et la fin de cette saison. Dudley, les Lakers et le reste des équipes et des joueurs font pression pour que cela se termine et Silver et la NBA feront également tout leur possible.

Vegas semble être le meilleur endroit pour que cela se produise pour toutes les raisons indiquées par Dudley, mais il faudra encore beaucoup de choses pour que cette saison ne soit pas annulée.