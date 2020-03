Jared Dudley croit que les Lakers ont besoin de Rajon Rondo pour remporter la finale de la NBA 2020

Alors que les Lakers de Los Angeles commencent à se préparer pour une poussée des éliminatoires de la NBA 2020, la question de la rotation de l’équipe continue d’être analysée de près dans chaque match.

Sans doute la figure la plus polarisante parmi les joueurs à rotation régulière de l’équipe est Rajon Rondo.

Ce que Rondo apporte à la table est bien connu car il reste l’un des meilleurs meneurs de jeu et des joueurs les plus intelligents de la ligue aujourd’hui. Il a eu des matchs où il a été exceptionnel, mais d’autres fois, cela a eu très peu d’impact. Beaucoup ont demandé à Alex Caruso d’obtenir plus de minutes allouées à Rondo, mais cela ne s’est pas encore concrétisé régulièrement.

Cependant, l’incohérence de Rondo cette saison n’a pas dissipé la croyance que ses coéquipiers ont en lui. Jared Dudley est apparu dans Inside the Green Room avec Danny Green et a discuté de ce que Rondo apporte à l’équipe et pourquoi il est si important pour les Lakers:

“La chose à propos de [Rajon] Rondo, c’est qu’il est si intelligent, si intelligent, peut faire sa propre chose et être un tel succès. Ce qu’il doit réaliser – et il l’a réalisé parce qu’il le fait par endroits – c’est que le jeu a changé, nous avons besoin que vous marquiez plus pour vous ouvrir aux autres […] Il est notre deuxième meilleur meneur de jeu avec le ballon, nous voulons donc qu’il s’y mette, mais s’il tire plus le ballon, cela ouvre davantage un jeu naturel. “

Dudley a également parlé de l’impact de Rondo de l’autre côté du terrain avant de dire clairement que les Lakers auront besoin de lui s’ils envisagent d’atteindre son objectif ultime:

«Le truc avec Rondo, c’est que sa défense est si bonne quand il est enfermé qu’il nous permet de sortir plus en transition, ce qui quand nous sommes en transition, nous sommes presque inviolables. Nous avons donc besoin de Rondo pour remporter un championnat. Nous avons besoin de lui pour jouer à un niveau élevé. Nous avons besoin de Dwight Howard pour jouer à un niveau élevé. Nous savons déjà ce que LeBron et AD vont faire, ce sont nos acteurs et certaines choses et je dis toujours: «Ne faites pas plus, faites exactement ce que vous êtes censé faire.»

Quand Rondo a été bon cette saison, il a été très bon et ce joueur est celui qui peut pousser les Lakers vers un championnat. Mais avec les Lakers si profonds, ses combats seront amplifiés encore plus, surtout avec quelqu’un comme Caruso qui joue si bien régulièrement.

Mais Dudley a absolument raison de discuter de l’importance des acteurs. Les goûts de Derek Fisher, Robert Horry et Michael Cooper ont joué un rôle important dans les championnats précédents et cette équipe aura besoin de quelques joueurs pour se qualifier pour les séries éliminatoires avec Rondo étant un candidat de choix.