Jared Dudley estime que la saison NBA 2019-2020 serait “ notre meilleure chance de gagner ”

Les Lakers de Los Angeles étaient assis au sommet de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 49-14 lorsque la saison NBA 2019-2020 a été suspendue en réponse au coronavirus (COVID-19).

En fait, on peut affirmer qu’ils commençaient enfin à atteindre leur rythme de croisière après avoir plafonné peut-être leur tronçon le plus impressionnant de la saison avec des victoires consécutives contre les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks. Cette équipe était apparemment sur le point de faire avancer les choses d’un cran avant les éliminatoires de la NBA 2020.

Malheureusement, tout avantage que les Lakers pourraient avoir accumulé jusqu’à présent pourrait ne pas avoir été si la saison ne peut pas reprendre. En conséquence, il semble que des vétérans comme Jared Dudley acceptent la perspective de rater un championnat.

Selon Michael Lee de The Athletic, Dudley estime que l’équipe était pleinement préparée à remporter un championnat cette saison:

Même si nous remportons le championnat l’année prochaine, cela ne veut pas dire que cela n’aurait pas été notre meilleure chance. Cela aurait été notre meilleure chance de gagner, même si vous allez dans le futur. L’optique et tout a été mis en place. Nous allons avoir une cour à domicile et nous ne savons pas comment cela aurait été. Milwaukee pourrait perdre quelques matchs de plus. Nous aurions pu les attraper. Probablement pas, mais vous ne savez tout simplement pas. L’élan que nous portions à y entrer, c’est difficile de le répéter. Vous voyez les équipes de LeBron James. Il avait des équipes qui étaient n ° 1. Il avait aussi des équipes qui avaient glissé en saison régulière et qui avaient ensuite pris le vent en séries éliminatoires. Vous ne savez pas l’année prochaine, nous pouvons être les trois graines. Oui, nous pouvons battre ces autres équipes en séries éliminatoires, mais c’est beaucoup plus facile lorsque vous avez un circuit à domicile tout au long.

Les commentaires de Dudley indiquent à quel point l’avenir peut être incertain pour de nombreuses équipes et leurs joueurs. Après tout, l’équipe avait déjà enduré sa juste part d’épreuves et de tribulations tout au long de la saison et avait réussi à les surmonter en devenant le favori incontesté pour disputer un championnat.

Bien que la fenêtre du championnat de l’équipe soit ouverte tant qu’ils seront dirigés par LeBron James et Anthony Davis, rien ne permet de savoir comment la dynamique de l’équipe ou le paysage de la ligue changera à l’avenir. Pendant ce temps, tous les facteurs pour le parcours de championnat de cette année avaient déjà été déterminés avant la dernière ligne droite de la saison régulière.

Il reste maintenant à voir si Dudley sera en mesure de le voir avec Los Angeles. Alors que la NBA continue de chercher d’autres alternatives pour terminer la saison, des rapports récents suggèrent que la ligue pourrait avoir à se contenter d’une fin plus sans cérémonie de la saison.