Jared Dudley et Avery Bradley louent le leadership de Frank Vogel

Dirigés par l’entraîneur-chef Frank Vogel, les Lakers de Los Angeles sont largement à propos de LeBron James et Anthony Davis.

Cependant, il y a tellement plus de joueurs qui ont un impact sur la façon dont cette équipe est. Deux de ces acteurs sont Avery Bradley – dont la défense et l’agitation lui ont valu une place dans la formation de départ – et Jared Dudley, qui est devenu l’une des voix les plus profondes de l’équipe dans les vestiaires.

Dudley et Bradley sont extrêmement importants pour l’équipe des Lakers de cette année, donc ce qu’ils pensent de Vogel et du reste de l’équipe est tout aussi important que les opinions de Davis et James. Heureusement, il semble que les deux joueurs jouent avec les Lakers pendant la saison 2019-2020 NBA, et cela montre la façon dont les deux parlent de l’équipe et jouent pour l’équipe.

Les deux ont récemment fait l’éloge de Vogel et de ses compétences en leadership, Bradley affirmant que la façon dont il a maintenu la cohérence de son message a contribué à renforcer le respect dans les vestiaires, selon Kevin Arnovitz d’ESPN:

«Frank est un motivateur et un vrai leader, et il est cohérent – émotionnellement et avec son message», explique le garde des Lakers Avery Bradley. “C’est important parce que lorsque vous côtoyez un grand nombre de mâles alpha chaque jour, vous avez besoin de beaucoup de cohérence. Cela renforce le respect. »

Dudley a également eu de belles paroles à dire sur Vogel, louant ses compétences en communication et sachant toujours la bonne chose à faire en ce qui concerne ses deux joueurs All-Star:

«Ses compétences en communication ont été au rendez-vous lorsqu’il s’agit des deux meilleurs joueurs», explique l’attaquant vétéran Jared Dudley. “Il connaît la température de l’équipe, sait quand [James and Davis] besoin de temps libre, quand s’en remettre à eux, quand s’en occuper lors d’une séance de cinéma. Tout ce qu’il fait dit «entraîneur vétéran». »

Il semble que Vogel ait non seulement gagné le respect de ses deux joueurs All-Star, mais vraiment toute la liste. Il a été le type exact d’entraîneur-chef dont les Lakers avaient besoin après le drame des deux dernières saisons et tout le monde dans l’organisation semble le remarquer.

Avec Vogel à la barre, il semble que cette équipe pense qu’elle peut accomplir n’importe quoi tout en restant humble et travaillant dur. C’est un équilibre délicat entre les deux états d’esprit et Vogel l’a compris.

Si Vogel a vraiment fait en sorte que tout le monde sur cette liste adhère au message qu’il prêche, cela améliorera considérablement le comportement des Lakers en vue des éliminatoires de la NBA 2020.