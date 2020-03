Jared Dudley explique l’impact de la fermeture des installations de l’équipe par la NBA

Même si le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré qu’il pensait que les fans pourraient toujours voir un champion de 2020, il y a encore beaucoup de doute concernant la saison et les éliminatoires de la NBA 2019-2020 au milieu de la principale préoccupation des États-Unis, le roman coronavirus.

Le dernier développement au sein de la NBA a laissé un doute sur la saison et les séries éliminatoires. Selon Shams Charania de The Athletic et Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA fermera toutes les installations de l’équipe vendredi. Les joueurs seront toujours autorisés à voyager hors du marché de leur équipe respective, mais «la préférence demeure que les joueurs restent dans les villes où ils jouent», selon Wojnarowski.

L’ancien attaquant des Brooklyn Nets, Jared Dudley, s’est rendu sur Twitter peu de temps après l’annonce des installations. Il a expliqué que si les joueurs «ne pouvaient pas s’entraîner correctement pendant un mois ou», «ils auraient besoin d’au moins un mois à partir de zéro».

Avant ce développement, la NBA avait le sentiment que la reprise du jeu de la mi-juin à la fin juin était un meilleur scénario.

