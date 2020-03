Jared Dudley fait l’éloge de l’agitation de Kyle Kuzma malgré les défis de la troisième option

Ce n’est un secret pour personne, Kyle Kuzma a eu du mal à rester constant pendant la saison 2019-2020 de la NBA en tant que sixième homme des Lakers de Los Angeles.

Parfois, Kuzma ressemblait à un joueur des étoiles, mais il semblait également qu’il ne devrait pas du tout être sur le terrain. Cependant, Jared Dudley, qui est devenu un favori des fans en raison de sa volonté de parler de nombreux problèmes, a parlé du jeu de Kuzma et de ce qu’il a apprécié à ce sujet.

Dudley joue le moins de minutes par match pour les Lakers, ce qui signifie qu’il a probablement regardé de plus près le développement de Kuzma au cours de la saison. C’est vraiment important pour Kuzma car étant le plus jeune joueur de rotation de l’équipe, il a besoin de quelqu’un pour être une voix directrice.

Dudley a félicité Kuzma pour avoir amélioré d’autres aspects de son jeu même quand il a du mal à tirer son coup, citant spécifiquement son élan rebondissant et défensif, via le podcast Inside The Green Room avec Danny Green:

Avec @KingJames sorti jeudi soir, @kylekuzma a perdu 18 points contre les Warriors. Dans notre dernier épisode avec @ JaredDudley619, le vétéran a expliqué les défis auxquels Kuz est confronté en étant la 3ème option des Lakers.

🎥 @ DGreen_14 @HarrisonSanford pic.twitter.com/48owcDUkPy

– Inside The Green Room (@GreenRoomInside) 28 février 2020

Dudley reconnaît à juste titre que Kuzma a lutté, mais donne un certain contexte à ces luttes. Il a utilisé Kevin Love et Chris Bosh comme exemples pour souligner à quel point il peut être difficile de s’adapter et de devenir une troisième option dans une équipe dirigée par LeBron James, en particulier lorsque la deuxième option est un autre joueur des étoiles.

Dudley évoque également le fait que Love et Bosh ont au moins eu l’occasion de commencer, ce que Kuzma a rarement eu la chance de faire cette saison.

Malgré cela, Kuzma a montré une amélioration dans d’autres domaines de son jeu, même si cela se fait au détriment de ses pourcentages de tir. Il est devenu un défenseur solide lorsqu’il protège des ailes non dominantes et sa défense d’aide s’est également améliorée. Il est maintenant beaucoup plus disposé à se battre pour des rebonds et des balles lâches qu’il ne l’était auparavant.

Il semble que lentement mais sûrement Kuzma apprenne à jouer un rôle dans une équipe de championnat. S’il peut garder son énergie et son énergie élevées tout en gardant son cavalier en état de fonctionner, cela pourrait être énorme pour les Lakers lors des éliminatoires de la NBA 2020.