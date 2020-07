Jared Dudley garder les Lakers connectés pendant la pause NBA n’était «  rien de différent  »

Cela fait maintenant près de quatre mois que les Lakers de Los Angeles ont disputé pour la dernière fois un match de basket-ball, qui a pris la forme d’une défaite contre les Brooklyn Nets le 10 mars.

Depuis lors, alors que la NBA était en pause pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), les Lakers sont restés très en contact. Le vétéran compagnon Jared Dudley a largement été reconnu pour avoir ouvert la voie.

«C’était le chat de groupe, juste parce que les milléniaux envoient maintenant des messages texte à tout le monde», a-t-il dit de maintenir la communication vivante au cours des derniers mois. « C’est pourquoi j’ai eu Instagram, pour que je puisse rester en contact et voir ce que tout le monde fait.

«Pour moi, ce n’était pas différent. Je pense que ma personnalité naturelle est un gars de communication sortant », a déclaré Dudley à propos de son style de leadership. « En parlant de ce qui se passe, de la barbe des gens, Kuz fait un défilé de mode dans sa maison parce qu’il s’ennuie et se fait un chien. Il se passait tellement de choses.

«Et puis il y a un moment où vous commencez à resserrer les choses, à devenir sérieux pour terminer la saison, à garder tout le monde à l’écoute et à rester enfermé. LeBron est évidemment un leader et A.D. mène à sa manière. Je dirais que je suis un peu plus bruyant en parlant à un à 15. C’est mon travail.

«Je suis dans cette ligue depuis un certain temps et j’ai été le mentor de nombreux jeunes joueurs de Booker, John Wall et Giannis. Je suis l’un des rares vétérinaires à pouvoir parler de 1 à 15, parce que j’ai joué avec des gars comme Shaq et ceux qui sont DNP. J’ai traversé tout cela. «

C’est le rôle de Dudley tout au long de la saison, et il est fier d’en avoir. Dudley est en moyenne de 7,8 minutes par match cette saison, de loin le plus bas de sa carrière de 13 ans. Pourtant, il a maintenu le mantra d’être une star dans son rôle, et l’a extrêmement bien fait. Il a été le mentor de Kyle Kuzma, qui a eu du mal à s’intégrer à l’alignement des Lakers cette saison, ainsi qu’à communiquer avec toute l’équipe de manière efficace.

En plus d’aider à garder l’équipe connectée, Dudley a également été une caisse de résonance pour ceux qui souhaitent se rendre à la bulle de Walt Disney World à Orlando, en Floride. « Je vous mentirais si je vous disais que tout le monde était complètement à l’aise et n’avait aucun sentiment négatif sur la façon dont ça allait être », at-il dit.

«Je pense que nous savons tous que c’est un risque. Nous regardons tous les nouvelles et continuons de voir les cas en Californie, en Arizona et en Floride (en hausse). Nous voyons ce qui se passe, mais nous le voyons de cette façon. Nous sommes testés tous les deux jours, si vous êtes positif, ils nous mettront en quarantaine pour nous assurer que nous avons raison. Quand nous arrivons là-bas, nous devons passer deux tests et mettre en quarantaine 48 heures. Et puis, pendant que nous sommes là-bas, nous avons les meilleurs experts médicaux.

«Je continue d’essayer de dire aux gens à la fin de la journée, je ne pense pas que quiconque craigne la mort. Je pense qu’ils penseraient que ce qui est nul, c’est qu’ils seraient mis en quarantaine dans une petite maison dont ils ne connaissent rien. Nous comprenons le métier du basket et pourquoi nous devons jouer. Pour moi, je suis à l’aise d’y aller. C’est triste que votre famille vous manque pendant trois mois. Je pense que ça a été la partie difficile plus que tout. Mais je suis également ravi de gagner éventuellement un championnat. «

Ce que Dudley a le mieux fait cette saison dans son rôle hors du terrain, c’est d’aider le grand public à comprendre ce qui se passe dans l’esprit d’un joueur de la NBA. Chaque équipe a besoin d’un leader comme Dudley, car il fournit une colle qui maintient l’équipe, même pendant une pandémie. Dans une saison qui ne ressemblera à rien de ce que nous avons jamais vu, la chimie pourrait faire avancer une équipe.

