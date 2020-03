Jared Dudley parle du début de décembre pour la saison 2020-21

Le vétéran des Lakers de Los Angeles, Jared Dudley, a été l’un des premiers joueurs à avoir évoqué la possibilité de repousser la saison 2020-21 en décembre. Sur Twitter, Dudley a doublé cette idée en réponse à un tweet qui exposait les avantages d’avoir le calendrier NBA de Noël à août.

Frank Madden de Brew Hoop a noté qu’un calendrier NBA de décembre à août donnerait aux villes par temps relativement froid toute l’année pour accueillir des matchs d’été. De plus, le match des étoiles, qui a lieu en février, ne se déroulerait plus en plein hiver.

Dudley a aimé l’idée, ajoutant que d’autres joueurs de la NBA l’adoreraient certainement aussi.

Je ne pense pas que les joueurs de la NBA s’en soucieraient aussi! https://t.co/K5RBGADo7J

– Jared Dudley (@ JaredDudley619) 17 mars 2020

Plus tôt, le vétérinaire des Lakers a soutenu l’idée que la saison 2020-21 pourrait être repoussée à décembre, avec Noël comme soirée d’ouverture. Il l’a comparé au lock-out de 2011 qui a débuté le 25 décembre. Les équipes ont disputé 66 matchs en saison régulière au lieu des 82 habituels au cours de cette campagne.

Ouaip! Cela a du sens dans les circonstances .. Je ne serais pas surpris si la saison suivante commençait à Noël 2020. Comme le lock-out il y a quelques années… https://t.co/fXYHsgZTTr

– Jared Dudley (@ JaredDudley619) 16 mars 2020

La prochaine réunion de cette NBA aura lieu mardi. La discussion s’articulera autour de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions. De plus, les dirigeants et les propriétaires devraient peser leurs options sur la reprise possible de la saison 2019-2020.

La NBA tiendra un appel au conseil des gouverneurs mardi, ont indiqué des sources à ESPN. Il s’agit de la troisième réunion avec les propriétaires et le commissaire depuis mercredi. Alors que les informations circulent dans la ligue sur la pandémie de coronavirus, il y a beaucoup à discuter, à analyser et éventuellement à prendre des décisions.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 17 mars 2020

Les rapports révèlent que la NBA considère maintenant les terrains et les installations de la G League comme des lieux possibles. Si jamais la saison reprend, les matchs se joueront sans fans et sans équipage limité. La préoccupation persistante de savoir si la saison passera directement aux séries éliminatoires ou jouera certains matchs de saison régulière sera également discutée.

Cette décision n’est pas seulement un effort pour clore la saison correctement, mais aussi pour atténuer les répercussions financières et économiques de la pandémie de coronavirus sur la NBA.