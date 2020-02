Jared Dudley partage la popularité de LeBron James en Chine

Une chose que la NBA a très bien fait au cours des deux dernières décennies est d’augmenter sa popularité à l’étranger.

La Chine est devenue un énorme marché NBA et la popularité de certains joueurs y est incroyable. Les Lakers de Los Angeles en ont été témoins auparavant avec la célébrité irréelle de Kobe Bryant là-bas et maintenant c’est le cas pour LeBron James.

Tout comme Bryant et Michael Jordan avant lui, James est une star absolument massive à l’étranger, attirant des foules énormes chaque fois qu’il fait des voyages à l’extérieur du pays. Bien sûr, les Lakers ont fait un voyage en Chine lors de la pré-saison NBA 2019 et Jared Dudley a été témoin du phénomène James en temps réel.

Dudley a parlé avec Jason Lloyd et Joe Vardon de The Athletic d’un moment particulier en Chine où les fans se sont réunis à l’hôtel de l’équipe et le manager de Kyle Kuzma a dû faire un sacrifice personnel:

Vous savez à quel point il est grand ici aux États-Unis. En Chine (en septembre dernier), nous avons eu un dîner réservé aux joueurs, je pense, au Morton’s Steakhouse à l’intérieur de l’hôtel. Nous montons là-bas et il raconte des histoires sur l’équipe de l’année dernière et cette année, et nous prépare tous. Nous partons, et quand nous partons, nous descendons l’ascenseur (du restaurant, à l’intérieur du Ritz-Carlton à Shanghai). Il aurait pu y avoir 4000 personnes scandant son nom. Et ils se sont précipités dans l’ascenseur pour passer; la sécurité ne pouvait pas retenir tout le monde. Et l’un des managers de Kyle Kuzma essayait de retenir les gens, et le poids des gens qui poussaient était tellement, qu’il s’est disloqué l’épaule et a dû être opéré.

Dudley admettrait qu’il n’a jamais joué avec quelqu’un qui pourrait provoquer ce genre de scène:

… Et ils ont continué à chanter son nom, “King James, King James.” J’en ai même eu une vidéo très tôt car j’étais derrière lui. Et j’étais comme, c’était tellement fou, ils le pressaient. … C’était le chaos. C’est alors que je savais que cette année serait spéciale. Je n’ai jamais joué avec personne, même si Jordan m’a repêché, je n’ai jamais joué avec quelqu’un d’autre qui aurait quelque chose comme ça.

De toute évidence, la plupart des joueurs de la NBA n’ont pas joué avec quelqu’un qui pourrait provoquer cela, car il y en avait très peu qui le pouvaient, en particulier en Chine. En réalité, James, Jordan et Bryant sont probablement les seuls joueurs de la NBA à faire ressortir ce type de foule en dehors de Yao Ming.

C’est vraiment un témoignage de la taille de James dans le monde. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent devenir des All-Stars et des superstars en Amérique, mais seuls les plus grands peuvent avoir ce genre d’impact international.