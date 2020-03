Jared Dudley réagit à quatre joueurs de filets testés positifs pour le coronavirus

Les nouvelles de Rudy Gobert contractant le coronavirus ont envoyé des ondes de choc et semblaient être le point de basculement pour que le pays prenne vraiment cette pandémie au sérieux.

La NBA a fermé ses portes et, fondamentalement, toutes les autres ligues sportives ont emboîté le pas. Mis à part un autre cas la semaine dernière, les choses semblaient s’être calmées, mais les nouvelles récentes ont mis les Los Angeles Lakers en danger.

La nouvelle a révélé que quatre joueurs des Brooklyn Nets – dont Kevin Durant – avaient été testés positifs pour le coronavirus. Cela a immédiatement causé des inquiétudes lors du dernier match des Nets avant la suspension à Los Angeles contre les Lakers.

Bien sûr, cela a suscité de nombreuses préoccupations concernant les joueurs et le personnel des Lakers et si certains avaient contracté le virus eux-mêmes. Jared Dudley est allé sur Twitter avec sa réaction:

Juste au moment où le soleil commençait à sortir à LA! 🤦🏽‍♂️

Au milieu de la nouvelle, l’organisation des Lakers a immédiatement pris des mesures en ce qui concerne les tests pour leurs joueurs, selon Dave McMenamin d’ESPN:

La source de l'équipe confirme à ESPN qu'à la lumière des nouvelles des Nets, les Lakers – qui ont joué à Brooklyn lors de leur dernier match avant la suspension de la NBA – administreront les tests de coronavirus à leurs joueurs demain et les joueurs seront joués dans une quarantaine de 14 jours.

Depuis que cela s’est produit, les Lakers ont déjà subi leurs tests et ont commencé le processus de quarantaine de 14 jours. Avec cette période si effrayante pour le pays, les équipes ne peuvent pas être trop prudentes et les Lakers espèrent que tout le monde reviendra propre, mais toutes les mesures doivent être prises.

Des pays du monde entier sont complètement fermés et personne n’est autorisé à quitter leur maison et les États-Unis essaient d’éviter ce niveau de quarantaine. Pour cette raison, ces équipes doivent aller à tous les niveaux pour s’assurer que la propagation du virus est contenue autant que possible.

On pense toujours que la NBA pourrait reprendre la saison 2019-2020 de la NBA à un moment donné, mais il semblerait que davantage de joueurs contractant le virus et potentiellement le propageant à travers le pays rendent cela plus improbable. Pour le moment, les Lakers n’auront qu’à attendre patiemment que les résultats de ces tests sortent et espérer le meilleur.