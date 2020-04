Jared Dudley sur une saison des Lakers vraiment étrange – The Athletic

Jared Dudley a été enfermé dans un hôtel de Shanghai, inquiet de savoir si la réaction d’un tweet garderait son équipe bloquée dans un pays offensé par la présence de la NBA.

Il a versé des larmes avec ses coéquipiers privés de sommeil, secoués sur un vol de Philadelphie à Los Angeles en apprenant que Kobe Bryant, sa fille Gigi et sept autres personnes étaient décédées dans un accident d’hélicoptère. Il a vu les autoroutes fermées, avec des hélicoptères en vol stationnaire, pour permettre aux joueurs des Lakers de rentrer chez eux, où il a serré – non, serré – ses filles, Jaylin et Jolee, comme si c’était la dernière fois.

Et il a eu peur de réaliser qu’il aurait pu entrer en contact avec d’anciens coéquipiers qui ont contracté COVID-19, se faire tester et entrer dans une période de quarantaine de deux semaines avant d’avoir la chance d’embrasser à nouveau ses proches.

Dudley insiste sur le fait que ces expériences n’étaient pas uniques car il était un joueur de la NBA pendant la saison 2019-2020, mais …

