Jaren Jackson Jr. est ce que la licorne NBA a toujours été censée être

Il y a quatre ans, la superstar du Thunder, Kevin Durant, a été interrogée sur Kristaps Porzingis, un homme athlétique et doux qui tirait sur New York. Pendant que Durant a présenté la longue liste d’attributs de Porzingis, dont beaucoup étaient autrefois le domaine de petits joueurs, il a soudainement trouvé le mot parfait pour les résumer tous. “C’est comme une licorne dans cette ligue”, a-t-il déclaré. Juste comme ça, un nouveau terme NBA est né.

Au cours des années qui ont suivi, la combinaison des compétences possédées par Porzingis est devenue omniprésente, sinon nécessaire pour réussir au plus haut niveau. Pour les grands hommes, la nouveauté est devenue une nécessité. S’ils ont tous besoin de ressembler davantage à une licorne, alors comment peut-on vraiment incarner le terme? Que signifie être une licorne en ces temps?

La réponse est venue dans une nouvelle classe de bigs définis plus par leur polyvalence et leurs possibilités alléchantes que par leur statut d’options de meilleur score. Ce sont des licornes, mais vraiment, ce sont des métamorphes, un peu comme Kirby dans Super Smash Brothers. De Lamar Odom, à Al Horford, à Draymond Green, à Pascal Siakam, à Bam Adebayo, ces NBA Kirbys ont ajouté quelque chose de nouveau et réutilisé quelque chose d’ancien pour continuer à construire sur leurs ancêtres.

Maintenant, la lignée Kirby des licornes de basket-ball est prête à ajouter un nouveau membre à son groupe: Jaren Jackson Jr.Le grand homme de deuxième année n’est pas le meilleur joueur (Ja Morant), le meilleur espoir (Morant, Brandon Clarke, ou peut-être même DeAnthony Melton), leader le plus bruyant (probablement Dillon Brooks, pour être honnête), vétéran le plus chevronné (Andre Iguodala Jae Crowder), ou personnalité la plus engageante (OK, peut-être qu’il l’est) sur le délicieux Memphis Grizzlies, en quelque sorte la graine n ° 8 de l’Ouest malgré la possession d’une liste d’enfants. Si leur projet de reconstruction se déroule comme prévu, il ne sera peut-être jamais aucune de ces choses.

Mais à l’âge de 20 ans, il montre déjà pourquoi il est sur la bonne voie pour être le tissu conjonctif primordial qui permet à tous ces autres joueurs d’être eux-mêmes. Jackson est un caméléon du basket-ball, et le reste du jeune noyau des Grizzlies est déjà devenu le bénéficiaire de ses nombreux changements de couleur.

La liste des compétences spéciales de Jackson est longue, mais son tir précis à trois points sur un volume lourd va en haut de la liste. Sa motion peu orthodoxe – prendre un verre chaque fois qu’un annonceur adverse l’appelle un «lancer du poids» – dément sa remarquable précision. Il approche actuellement 42% du centre-ville avec 6,5 tentatives de trois points par match. Les seuls autres grands à avoir approché cette précision sur ce volume: Karl-Anthony Towns, Ryan Anderson et Davis Bertans.

Ce ne sont pas seulement vos pull-and-pop open-of-the-mill. Il prend trois stationnaires.

Pick-and-pop trois.

Transition trois.

Trois en mouvement.

Étape trois en arrière.

Trois écrans hors.

Et trois comme quoi que ce soit.

La diversité de son profil de tir à trois points serait stupéfiante pour une aile. Pour un grand homme? Le seul mot pour le décrire est … licorne.

3PA de Jaren Jackson Jr

TYPE DE 3



TENTATIVES



FAIT DU



POURCENTAGE



% des 3PA globaux













TYPE DE 3



TENTATIVES



FAIT DU



POURCENTAGE



% des 3PA globaux















Pick and pop



60



25



41.66666667



23.25581395











Transition



43



22



51.1627907



16.66666667











Écrans à billes, pindowns, transferts de dribble



38



20



52,63157895



14.72868217











Stationnaire (coin)



24



6



25



9.302325581











Stepbacks ou ISOs



22



9



40.90909091



8.527131783











3e homme sur un pick and roll



20



11



55



7.751937984











Stationnaire (au-dessus de la pause)



19



6



31.57894737



7.364341085











Fin de soulèvement d’horloge



18



3



16.66666667



6.976744186











Rebonds offensifs



14



5



35.71428571



5.426356589

















SB Nation a suivi, regardé et classé chaque pointeur de Jaren Jackson Jr. à trois points cette saison. Données au 15 janvier





Le fait que Jackson puisse prendre et faire autant de types différents de trois permet aux Grizzlies de le déployer à tellement d’endroits différents sur le terrain. Il n’a pas de zone sensible évidente, ce qui signifie qu’il y a rarement un souci qu’il attrape le ballon quelque part où il n’appartient pas. Il peut basculer entre le meneur de jeu, le marqueur principal, le screener et l’entretoise de sol, selon ce dont les Grizzlies ont besoin à ce moment particulier.

Mieux encore, il peut faire les quatre dans le même jeu, ce qui garantit que les sets de Memphis ont toujours des options secondaires. Un pick-and-pop que la défense couvre efficacement peut rapidement basculer dans une action de transfert de dribble, de post-up ou de deuxième face, et il est difficile pour la défense de déterminer exactement où Jackson s’inscrit dans ces séquences. En un instant, il est tombé du crible de gros homme qui ouvre un garde dans l’option principale sur un écran flare pour lui obtenir un trois.

Et si ce coup n’est pas là, il peut rapidement redevenir un cribleur pour un garde se recroquevillant du coin.

Ou – et c’est épicé – il peut inverser la configuration traditionnelle big / guard et agir immédiatement comme le gardien de balle.

Le tir de périmètre de Jackson ouvre toutes ces options, mais cela ne fait qu’effleurer la surface de sa polyvalence offensive. Il tient ses écrans et roule dur sur le bord dans un espace ouvert, un peu comme un grand plus traditionnel. Jackson était initialement plus à l’aise de plonger dans le panier lorsque Tyus Jones de secours était au sol, car Jones le recherchait souvent au lieu de se conduire lui-même. Récemment, cependant, la chimie de Jackson avec Morant se développe. Demandez aux Rockets.

Jackson est également un manieur de balle agile pour un homme de sa taille, surtout à gauche. Quand il attaque les fermetures, il plonge son corps suffisamment bas pour toucher les bloqueurs de tir et les défenseurs qui battent en retraite. Compte tenu de la fréquence à laquelle il met le ballon au sol dans l’espace, il est étonnant qu’il ne le retourne que sur 10% de ses biens. Pour référence, seuls sept autres joueurs de plus de 6’10 terminent plus de 20% des jeux de leur équipe tout en les retournant moins souvent.

Le centre de gravité soudain bas de Jackson lui permet d’absorber le contact et de se faufiler entre les défenseurs pour atteindre la jante. Il est plus à l’aise d’attaquer à gauche, mais il commence à revenir efficacement dans sa main droite lorsque les défenseurs surjouent. Cette finition de pied droit et glissante à la mauvaise allure ressemble au type de mouvement qui fait de Siakam une couverture si difficile.

L’habileté de Jackson à manipuler les balles devient de plus en plus une aubaine pour Clarke, qui aime glisser des écrans et faire des imbéciles. Le tournage de Jackson ouvre déjà la voie pour les plongées de Clarke dans le panier, mais maintenant les deux se connectent même à des pick-and-rolls comme celui-ci.

Défendez Jackson trop comme un garde, cependant, et il peut punir les petits défenseurs dans le poteau ou se tenir le long de la ligne de base dans ce qui est communément appelé le «spot de dunker», nommé en raison de finitions comme celle-ci.

Nous n’avons pas encore discuté du potentiel défensif de Jackson, ce qui l’a rendu si élevé au départ. Il montre qu’il peut lapider des joueurs plus petits sur des interrupteurs, en utilisant ses pieds rapides et ses bras longs pour envelopper l’espace dont les pénétrateurs ont besoin pour prospérer.

Ses instincts de blocage sont formidables, tout comme ses principes fondamentaux du pick-and-roll. Une fois qu’il acquiert plus de force dans le haut du corps et acquiert plus d’expérience, les modifications de tir comme celle-ci deviendront plus courantes.

Pour l’instant, l’encrassement est une faiblesse majeure qui le retient constamment. Jackson commet 5,3 fautes par 36 minutes, grâce à des pieds trop nerveux qui se combinent avec sa force de base encore en développement pour produire trop d’infractions bâclées. Sa diversité de compétences ne fera pas grand-chose quand il sera sur le banc.

Mais souvenez-vous, Jackson n’a que 20 ans. Sa cohérence va et vient, mais cela a tendance à se produire avec de grands hommes qui possèdent des compétences rares et une volonté d’expérimenter. Retenir Jonas Valanciunas était une décision astucieuse; sa fiabilité est une feuille utile à la possibilité alléchante de Jackson. JV offre à Memphis le luxe de son choix. Ils peuvent l’asseoir pour accélérer la courbe d’apprentissage de Jackson, mais ils peuvent également utiliser les deux ensemble ou jouer à Valanciunas seul pendant l’une des périodes de tapering de Jackson.

Il y a un monde dans lequel Jackson devient une star, surtout s’il améliore encore son dribble droitier et réduit sa propension à commettre des fautes. Dans le même temps, cette aspiration peut se révéler être un calice empoisonné si elle nécessite que Jackson transforme l’une de ses nombreuses compétences en une méga compétence qui devient le fondement de son jeu. Lorsque vous forcez un Kirby NBA à jouer un rôle spécialisé, même celui qui est considéré comme la star principale d’une équipe, cela enlève souvent l’essence qui les rend si précieux.

C’est pourquoi les Kirby qui ont jeté les bases de Jackson ont suivi des voies de développement uniques. Siakam n’a pas sauté avant d’être libéré pour échouer dans la deuxième unité de Toronto. Adebayo a toujours eu du potentiel, mais avait besoin d’un rôle de départ défini et d’un vide de création de jeux pour répondre à l’occasion cette saison. Green n’a peut-être pas redéfini la position centrale sans David Lee blessé au camp d’entraînement. Ils devaient suivre leur propre chemin pour développer correctement leurs jeux uniques.

Jackson a quelque chose que ses ancêtres n’avaient pas: une opportunité d’être lui-même du saut. Il est l’un des piliers d’une jeune équipe montante, libre d’échouer, d’apprendre et de développer la cohérence sans trop d’enjeux à court terme. En plus de cela, il est à une époque où les grands hommes uniques sont précieux au lieu d’être méprisés, avec un jeune entraîneur de Taylor Jenkins qui embrasse joyeusement ses compétences de périmètre au lieu de le forcer à être le genre de grand homme costaud qu’il n’est pas. Cela fait de Jackson une licorne, même parmi ses pairs ressemblant à des licornes.

Espérons que la destination soit aussi amusante que le voyage le promet.