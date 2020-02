Jarrett Allen cherche à «prendre plus de risques»

Jarrett Allen a poursuivi sa solide performance contre Andre Drummond et les Detroit Pistons avec une solide performance de 12 points sur un tir de 5 contre 5 contre les Chicago Bulls lors de la victoire de 133-118 à Brooklyn vendredi. Le grand homme des Nets avait également cinq planches et deux blocs.

Pourtant, ce qui a été le plus surprenant dans la performance d’Allen, c’est son décès. Le grand homme des Nets a terminé avec cinq passes décisives, manquant de égaler son sommet en carrière de six – qu’il a enregistré deux fois dans sa carrière. Le match de vendredi n’est que le cinquième de la carrière d’Allen où il a inscrit cinq sous.

Mais, il s’agissait plus d’une passe spécifique qu’Allen a faite que de son total des passes décisives:

Inutile de dire qu’Allen a surpris tout le monde par surprise.

Cependant, Allen a déjà dit à Kenny Atkinson qu’il voulait prendre plus de risques à l’avenir, ce que l’entraîneur-chef des Nets a expliqué aux journalistes vendredi:

Il m’a dit qu’il voulait – si je suis d’accord pour prendre plus de risques. Je pense donc que cela en fait partie et j’ai dit: “Oui, je veux que vous preniez plus de risques parce que je pense que c’est ainsi que vous vous améliorez.”… C’était dans le contexte d’une situation différente, mais nous avons besoin de lui pour prendre des risques.

Bien qu’il ne puisse pas faire beaucoup plus de passes sauvages, Allen essaie clairement de trouver des moyens d’évoluer davantage en tant que joueur de basket-ball.

