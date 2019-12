Jason Kidd et Phil Handy louent le leadership de Frank Vogel

En plus des Lakers de Los Angeles qui ont embauché l'entraîneur-chef Frank Vogel, ils l'ont entouré d'un personnel d'entraîneurs chargé et plein d'expérience.

L'entraîneur adjoint principal Jason Kidd ainsi que l'entraîneur adjoint Lionel Hollins ont tous deux une vaste expérience de l'entraîneur-chef. De même, Phil Handy est extrêmement bien respecté après des passages avec les Cavaliers de Cleveland et les Raptors de Toronto, ce qui a donné lieu à deux championnats en tant qu'entraîneur adjoint.

En fait, certains se sont demandé si Vogel – connu pour être doux et non conflictuel – serait en mesure de contrôler son personnel d'entraîneurs, sans parler des vétérans francs de son effectif. Mais il n’y a eu que du bon déroulement pour les Lakers et les assistants de Vogel n’ont que des éloges pour l’entraîneur-chef.

Dans une interview avec Tania Ganguli du Los Angeles Times, Handy a salué les séances de cinéma de Vogel, notant comment il utilise la comédie pour pouvoir critiquer de manière constructive l'équipe:

"Nous trouvons beaucoup de choses différentes à rire qui sont également de bons points pour notre équipe", a déclaré Phil Handy, l'un des entraîneurs adjoints de Vogel. «Ses séances de cinéma, à un moment donné, il y aura toujours de la comédie. Il ne s'agit pas toujours de nous mâcher. La critique constructive s'accompagne également de rire. »

Pendant ce temps, Kidd a qualifié Vogel de grand leader et a noté à quel point il ne se permettait pas d’être stressé:

"Frank est un grand leader", a déclaré l'assistant des Lakers Jason Kidd. «Il a ce bel esprit. Et il est juste vraiment cool. … Il ne met pas l'accent sur beaucoup de choses et c'est aussi simple que cela. »

C'est quelque chose qui n'est pas facile pour de nombreux entraîneurs-chefs dans n'importe quel sport. Le travail est extrêmement stressant et c'est encore plus vrai pour un travail comme les Lakers, mais Vogel a été en mesure de le gérer magnifiquement. De nombreux joueurs ont déclaré qu'un entraîneur en chef paniqué et stressé pouvait s'infiltrer dans l'équipe, mais ce n'est pas le cas de ces Lakers.

Vogel a défié les probabilités, réunissant cette équipe des Lakers plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu et cela n'a pas seulement été avec les joueurs.

Il a le respect ultime de son personnel d'entraîneurs qui leur a permis à tous de travailler en harmonie pour tirer le meilleur parti de cette équipe. Jusqu'à présent, cela a conduit à un succès précoce et si cela reste sur la même voie, cela pourrait éventuellement déboucher sur un championnat.