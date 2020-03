Jason Kidd pense que le QI de LeBron James l’aidera à jouer jusqu’à ce qu’il ait 40 ans

Lorsque Jason Kidd a été nommé entraîneur adjoint des Lakers de Los Angeles, les experts ont commencé à spéculer que le travail de l’entraîneur-chef Frank Vogel était en danger avant même qu’il ne commence.

Kidd a déjà vu une controverse au cours de sa brève carrière d’entraîneur et il semblait qu’il était sur la bonne voie pour un autre jeu de puissance à Los Angeles.

Cependant, les Lakers ont dépassé toutes les attentes pendant la saison morte et Kidd n’a rien de moins que des services professionnels au sein du personnel d’entraînement de Vogel.

Il a été rapporté plus tôt dans la saison 2019-20 NBA que Kidd est l’une des rares personnes à pouvoir lire et comprendre le jeu comme LeBron James et qui a probablement aidé ce dernier à mener la ligue en passes décisives.

Le QI de basket-ball de James est bien documenté et Kidd a discuté de ce que cela signifie exactement quand il est au sol, selon Melissa Rohlin de Sports Illustrated:

“Je pense que cela implique de comprendre le temps et le score, de comprendre votre adversaire, de comprendre vos coéquipiers et de vous comprendre”, a déclaré Kidd. “C’est un peu comme un film, mais en jouant à l’avance rapide. Je pense qu’il joue le jeu de cette façon dans le sens d’anticiper la suite. Et quand vous avez un QI élevé en basket-ball, vous comprenez ce qui va se passer ensuite avant tout le monde. »

Kidd a ajouté que ses connaissances encyclopédiques lui permettront d’être efficace bien au crépuscule de sa carrière:

“Cela va l’aider à jouer jusqu’à ses 40 ans”, a déclaré Kidd. “… Son QI va toujours l’aider parce qu’il va pouvoir faire moins de pas, non? Au lieu de courir une course de six milles, il peut courir une course de cinq milles juste à cause de son QI. »

La plupart des meneurs de points qui entrent pour la première fois dans la ligue ont du mal avec le rythme et la rapidité du jeu, mais James a été excellent depuis sa saison recrue pour diagnostiquer le sol et faire les bonnes lectures. Il n’a fait que s’améliorer avec l’âge car il n’y a pas de couverture défensive qu’il n’a pas vu et c’est un savant qui passe le ballon, manipule les défenseurs et crée des angles qui n’étaient pas là auparavant.

Avec le violet et l’or toujours en lice pour les finales de la NBA 2020, ils auront besoin que James soit à son meilleur alors qu’il monopolise l’offensive au profit de l’équipe. Espérons qu’ils sortent du hiatus en jouant toujours à un niveau d’élite.