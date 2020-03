Jason Kidd révèle que LeBron James a travaillé sur le tir en lancer franc

Même à 35 ans, LeBron James est facilement l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Cependant, même un joueur aussi dominant que James a des défauts dans son jeu et l’un des plus évidents a été son tir en lancer franc. C’est quelque chose qu’il n’a cessé de décliner tout au long de sa carrière et quelque chose que l’entraîneur adjoint Jason Kidd et le personnel l’ont aidé cette saison.

James tire 69,7% de la ligne des lancers francs, ce qui représente le troisième pourcentage le plus faible de sa carrière. La saison dernière, 66,5% a été un record en carrière. Une partie de cela a été une forme incohérente, car James est constamment en train de le bricoler dans le but de trouver quelque chose qui fonctionne pour lui.

Kidd a remarqué cela et dit que James a travaillé sans relâche pour réparer cette partie de son jeu, selon Melissa Rohlin de Sports Illustrated:

“Comme vous pouvez le voir, ses lancers francs en ce moment, il est plus proche de son lancer franc au lycée et il tire à plus de 80% depuis qu’il a fait ça”, a déclaré Kidd. «Il cherche toujours à aller mieux et il existe un moyen de réparer quelque chose. Et c’était probablement l’une des choses dans son jeu sur laquelle il devait travailler. »

À ce stade de sa carrière, James n’a pas nécessairement besoin de travailler sur des choses comme sa forme de lancer franc. Cependant, il s’est toujours fixé comme objectif d’être le meilleur et cela signifie en partie être le meilleur joueur qu’il peut être à chaque partie du terrain.

Si James peut revenir de la suspension indéfinie de la NBA avec une nouvelle forme de lancer franc améliorée, cela donnerait aux Lakers un outil de plus à leur disposition lors des éliminatoires de la NBA 2020.

À moins de 70%, il est sûr de dire que James n’est pas quelqu’un que l’équipe voudrait tirer sur les lancers francs avec le jeu en jeu. Cependant, s’il pouvait arriver à ce point, ce serait dangereux.