Lorsque les Lakers de Los Angeles ont engagé Frank Vogel pour être leur entraîneur-chef après l’échec des discussions avec Tyronn Lue, il y avait déjà beaucoup de discussions sur la façon dont ils avaient mal tourné les choses.

Et en plus de cela, les Lakers ont insisté pour que Jason Kidd soit embauché comme assistant principal de Vogel, ce qui a conduit à des blagues et des rumeurs sans fin sur le premier cherchant à dépasser le second et à devenir lui-même l’entraîneur-chef.

Cependant, à travers 41 matchs de la saison 2019-20 NBA, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Les Lakers roulent à 33-8, Vogel semble être un entraîneur-chef légitime qui est aimé par ses joueurs, et Kidd est resté dans son rôle en évitant le drame et les conflits tout le temps. C’était l’espoir que les fans des Lakers avaient après que Vogel et Kidd aient parlé plusieurs fois pendant l’intersaison de leur excellente relation, mais il est réconfortant de voir que cela se joue de cette façon.

Kidd a parlé de Vogel et de ces premières blagues et rumeurs, disant que les gens oublient souvent qu’il a joué à ce sport et qu’il était un excellent coéquipier, selon Kevin Arnovitz d’ESPN:

“Il y aura toujours des bavardages – ce sont les Lakers”, dit Kidd. “Parfois, les gens agissent comme si je n’avais jamais joué à un jeu et je n’ai jamais été un coéquipier. J’étais un bon coéquipier à l’époque, et je suis un bon coéquipier maintenant. “

Avec les rumeurs maintenant écartées, il est facile de voir pourquoi les Lakers voulaient Kidd car apparemment, il est la seule personne qui, selon LeBron James, a son niveau de clarté sur le jeu de basket-ball:

L’un de ces assistants principaux serait le meneur du Temple de la renommée Jason Kidd, que deux sources ont indépendamment déclaré que James considère comme la seule personne vivante qui voit le match de basket-ball avec son niveau de clarté.

Bien qu’il soit possible que l’idée de Kidd de vouloir le poste d’entraîneur-chef puisse planer sur Vogel et la tête des Lakers pendant un petit moment, il ne fait aucun doute que cela a été un succès jusqu’à présent.

Kidd semble faire et dire toutes les bonnes choses en tant qu’entraîneur adjoint principal des Lakers et il n’y a pas encore de drame à son sujet. En fait, il y a eu peu de drames de toute sorte autour de cette équipe.

Vogel a apporté aux Lakers un réel sentiment de stabilité et de paix et il semble qu’il ait reçu le vote ultime de respect et de confiance pour cela. Pendant ce temps, Kidd continue d’être un solide entraîneur adjoint tout en gardant James et le reste de l’équipe heureux.