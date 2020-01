Jason Terry révèle que sa fille devait jouer à Kobe avant le crash

L’ancien Celtic de Boston Jason Terry a révélé que sa propre fille devait jouer un match de basket contre la fille de Kobe Bryant, Gianna, le jour où les deux hommes ont péri dans un accident d’hélicoptère.

Terry, qui faisait partie de l’accord qui enverrait lui, Kevin Garnett et Paul Pierce aux Brooklyn Nets en 2013, a expliqué dans une interview sur Fox Sports Southwest comment lui et sa fille avaient été invités à participer à l’amicale organisée par Bryant six il y a des semaines.

Le tournoi, surnommé «la Coupe Mamba», était déjà en cours à son arrivée avec sa fille, à peine entendue.

«Nous devions les affronter dimanche… à midi», raconte le produit Arizona.

“La nouvelle est tombée vers 11 heures”, a expliqué Terry. «J’étais en route vers le gymnase avec mon équipe… Les matchs se poursuivaient. J’ai reçu un message de ma femme qui était dans le gymnase en train de prendre son siège alors que nous nous préparions à aller jouer contre Kobe et l’équipe de sa fille. Juste le sentiment de marcher dans ce gymnase, j’étais totalement engourdi. »

“J’ai couru vers le premier officiel que j’ai pu voir et je leur ai dit” regardez, il n’y a plus de basket. Nous ne pouvons pas jouer un autre match aujourd’hui, Kobe est décédé », a-t-il ajouté.

Bryant était l’un des adversaires les plus féroces de Terry en tant que joueur, mais les deux avaient forgé des liens solides hors du terrain dans les années qui ont suivi. Le couple avait des filles impliquées dans le sport qu’ils aimaient, et a contribué à créer ce lien après que le duo ait cessé d’être lui-même des joueurs.

«Était une image de marche», a déclaré Terry. «Je l’ai regardée tirer l’un de ses derniers tirs à 3 points, c’était juste devant moi et c’était les mêmes manières du corps.»

«Elle l’avait, elle l’a incarné et elle était la même concurrente… C’était drôle. Avant de venir travailler aujourd’hui, mon plus jeune est dans les paniers de tir de l’allée. Ma deuxième cadette me dit maintenant qu’elle va maintenant jouer au basket. Et c’est à cause de GiGi. “

“Ils ne connaissent pas Kobe. Ils connaissent GiGi », a-t-il ajouté.

