Les Philadelphia 76ers avaient besoin d’une performance encore plus grande de la part de leur grand joueur All-Star jeudi soir, alors qu’ils étaient déjà à un All-Star à Ben Simmons. C’était à Joel Embiid de montrer la voie et de montrer la voie, il l’a fait.

Embiid a récolté 39 points et 16 rebonds alors qu’il menait un énorme rallye pour les Sixers en baisse de 20 pour revenir et battre les Brooklyn Nets 112-104 en prolongation au Wells Fargo Center pour passer à 26-2 à domicile. Ce fut une performance qui a vraiment montré qu’il faisait le prochain pas en avant et il a attiré l’attention de son équipe.

Tobias Harris, qui avait un solide match de 22 points, 12 rebonds et six passes décisives, dit que c’est une attente de lui.

“J’attends de lui de la grandeur”, a-t-il déclaré. «Je pense que nous le faisons tous en équipe. Il vient de prendre le relais dans le jeu, il est arrivé sur la ligne des lancers francs, il a fait ses lancers francs, et il vient de prendre la relève pour nous. Il était énorme. “

Embiid a intimidé les Nets à un niveau bas alors qu’il tirait 10 pour 20 depuis le sol et il a également défilé 19 fois, faisant 18 d’entre eux. Il a également eu deux blocs et il a rendu Nets commençant le grand homme Jarrett Allen inutile car il était détenu sans but.

«Il était partout, a dit l’entraîneur Brett Brown. “Juste défensivement et offensivement, il disait:” Donnez-moi le ballon. ” Il a fait du très bon travail pour descendre bas, abaisser ses épaules par rapport aux défenseurs et forcer… Mais Joel Embiid était notre sonneur de cloches ce soir pour des raisons évidentes. Il était dominant. “

Alec Burks avait 19 gros points hors du banc et a également réussi quatre rebonds. Il était heureux d’avoir un grand homme comme Embiid pour lui fixer des choix et être en mesure de le libérer. Cela lui a permis de jouer son jeu et d’être qui il est.

“Vous avez tous vu ce qu’il a fait ce soir”, a-t-il expliqué. “Je ne sais pas quelle taille, quelle taille il a, mais c’est une statue là-bas. Il établit d’excellents choix, non seulement pour moi, mais pour tous les autres. “

La plus grande bataille qu’Embiid doit affronter chaque nuit est lui-même. S’il peut continuer à garder cet état d’esprit tous les soirs et continuer à s’amuser, alors cela le rendra, ainsi que les Sixers en équipe, bien mieux. C’est presque comme s’il ouvrait un autre niveau pour que l’équipe avance.

L’équipe attend la grandeur, il attend la grandeur, et maintenant il s’agit d’atteindre la grandeur.

