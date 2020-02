“J’avais l’impression qu’il était temps”

Avec la fin du mandat de Pau Gasol en tant que vice-président de la National Basketball Players Association, le syndicat a trouvé son remplaçant: Kyrie Irving. Le syndicat a fait cette annonce lundi.

Irving rejoint l’aile des Miami Heat, Andre Iguodala (premier vice-président), le coéquipier des Brooklyn Nets Garrett Temple et l’ancien coéquipier des Boston Celtics Jaylen Brown en tant que vice-présidents du syndicat, avec le grand homme des Charlotte Hornets Bismack Biyombo, le garde des Pacers de l’Indiana Malcolm Brogdon et le Portland Trail Les blazers gardent CJ McCollum.

Irving avait une déclaration d’accompagnement avec l’annonce de la NBPA, mais il a également développé les médias sociaux:

J’ai décidé de briguer le poste de vice-président de la NBPA simplement parce que je sentais qu’il était temps. J’avais été – en tant qu’observateur, en quelque sorte participant à beaucoup de nos affaires, à beaucoup de nos votes, à beaucoup de questions qui devaient être abordées. Comme je l’ai dit, je n’étais pas sur la ligne de touche CP, Garrett, vous savez, CJ, Bismack, tous nos représentants, notre organe directeur, prenant juste beaucoup de ces décisions. Et je voulais unir mes forces, vraiment comprendre où ma place était en dehors du basket-ball au sein de notre syndicat et faire avancer le syndicat avec des moyens plus innovants, non seulement des choses sociales, mais des entreprises. Juste dans un nouvel espace en tant qu’homme d’affaires, mais plus ou moins en tant que leader. Vous savez, c’est évidemment une route – un sacré voyage ces 20 derniers jours, avec un de mes mentors qui passe. Donc, beaucoup de choses ont été mises en perspective qui ont donné le coup d’envoi à tout cela. Comme je l’ai dit, je suis heureux d’être ici. Je suis heureux de rejoindre la famille et j’ai hâte de mieux connaître tout le monde et d’être plus une personne influente dans notre syndicat.

La sterne d’Irving en tant que vice-président est pour trois ans.

EN RELATION: Le meneur des Filets Kyrie Irving élu vice-président de la NBAPA

.