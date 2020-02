JaVale McGee dépose une affiche monstre sur le défenseur des Warriors

Les Lakers de Los Angeles ont profité d’un dunk fest contre les Golden State Warriors jeudi au Chase Center. Le centre de départ des Lakers, JaVale McGee, s’est assuré de punir son ancienne équipe en faisant exploser un bourrage de rebord juste au-dessus du D. des Dubs.

À 9:44 du troisième quart, les Lakers ont parfaitement exécuté le pick-and-roll alors qu’Avery Bradley s’est libéré en utilisant l’écran de McGee. Le grand athlétique de 7 pieds a fait le reste, coupant à la jante et attrapant le lob au bon moment.

McGee a postulé la recrue des Warriors, Eric Paschall, et a fléchi sur son visage pour faire bonne mesure. Maintenant à sa deuxième saison avec les Purple and Gold, McGee, 32 ans, a donné à l’entraîneur Frank Vogel une présence intimidante à l’intérieur. En 54 matchs cette saison, McGee affiche en moyenne 6,9 ​​points, 5,9 rebonds et 1,5 rejet en seulement 16,6 minutes par match.

Il a terminé avec 12 points et six planches en 19 minutes contre Golden State. Les Lakers, leaders de la Conférence de l’Ouest, ont enregistré leur sixième victoire consécutive jeudi avec une défaite de 116-86 contre les Dubs.

Les Warriors, quant à eux, ont perdu leur huitième match de suite.

