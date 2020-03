JaVale McGee explique sa mentalité défensive après sa victoire contre les pélicans

Les Lakers de Los Angeles ont inversé la tendance du paysage actuel de la NBA alors que l’entraîneur-chef Frank Vogel et son équipe d’entraîneurs ont décidé de construire à la fois l’offensive et la défense autour de la taille et de la longueur de l’équipe.

Anthony Davis est le centre parfait pour les petites balles pour le jeu d’aujourd’hui, mais il est également connu pour vouloir jouer en avant, donc Vogel le flanque normalement avec JaVale McGee ou Dwight Howard pour sauver son corps du péage physique qui vient avec le jeu de ce position.

Le tandem Big Man a été une révélation pour Los Angeles car McGee et Howard s’assurent qu’ils ont un protecteur de jante légitime sur le sol lorsqu’ils sont dans le jeu ainsi que des menaces verticales crédibles avec leur capacité à rouler sur la jante et à finir les lobs.

Contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, McGee était actif sur la défensive et il a expliqué son état d’esprit, via Spectrum SportsNet:

«J’essaie simplement d’avoir un esprit défensif et de protéger la jante. Ils étaient vraiment agressifs dans la première mi-temps en allant vers la jante, alors en deuxième mi-temps, j’ai essayé de m’assurer que j’étais là pour l’arrêter. »

McGee a également ajouté que ne pas concéder les lay-ups est une priorité pour lui et pour l’équipe:

«Certainement l’état d’esprit. Pas de lay-up, c’est la façon dont Lakeshow et je n’aimais pas la façon dont ils arrivent sur le bord essayant de nous tremper, alors j’ai dû faire quelque chose. “

McGee a fait sentir sa présence dans la peinture toute la nuit alors qu’il venait régulièrement et contestait les tirs, pour finalement se retrouver avec six blocs. Il y a eu plusieurs jeux dans la seconde moitié où les Pélicans ont cherché à attaquer mais McGee était là pour contester le tir et faire reculer les Lakers pour marquer en transition.

Des équipes plus jeunes et athlétiques comme la Nouvelle-Orléans ont prouvé qu’elles causaient des problèmes à Los Angeles, car leur vitesse en poussant le ballon sur le sol a révélé certains des problèmes de l’équipe pour se remettre en défense. Alors que le violet et l’or ont fait un bien meilleur travail pour limiter les opportunités de rupture rapide des pélicans dans le second, il y avait encore des cas où ils ont abandonné des dunks et des layups incontestés.

Lorsque McGee est capable de jouer en défensive, l’équipe s’en nourrit et se concentre donc beaucoup plus sur les deux extrémités du terrain. Avec un peu de chance, il pourra apporter cette même énergie lorsque les 76ers de Philadelphie arriveront en ville pour entamer une période difficile.