JaVale McGee nomme la meilleure équipe des Lakers au monde après avoir vaincu Bucks et Clippers

LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles ont envoyé un message au reste de la NBA le week-end dernier.

Même s’ils sont loin devant au classement de la Conférence de l’Ouest, beaucoup ont indiqué que leur bilan contre le reste des meilleures équipes était une source de préoccupation dans leur quête de championnat. En particulier, les Lakers étaient 0-3 contre les deux autres favoris du championnat, les Milwaukee Bucks et Los Angeles Clippers.

Tout cela a changé alors que les Lakers ont remporté des victoires décisives sur les deux, ne détenant chacun que 103 points et en faisant savoir qu’ils seront une force dans les éliminatoires de la NBA 2020. James et Davis étaient excellents comme d’habitude, mais c’était un effort d’équipe avec tous leurs joueurs de rôle.

JaVale McGee avait sans aucun doute l’impression qu’un message avait été envoyé et n’était pas timide quant à la position de son équipe parmi le reste de la NBA, selon Dave McMenamin d’ESPN:

«The Lake Show [is] la meilleure équipe du monde en ce moment. »

Les deux matchs avaient une atmosphère de séries éliminatoires, mais celui des Clippers semblait être à un autre niveau. La rivalité croisée est à un niveau record et avec les Clippers battant déjà les Lakers deux fois, tous les yeux étaient rivés sur ce jeu pour voir s’ils pourraient enfin les conquérir.

De plus, les Clippers n’avaient pas encore perdu quand ils avaient toute leur liste à leur disposition, ce que McGee savait très bien:

“N’y avait-il pas, comme une statistique, ils sont 10-0 à pleine puissance, quelque chose comme ça?” demanda McGee, citant correctement le numéro. «Welp. C’est une perte maintenant. “

En fin de compte, ce sera ce qui se passera dans les séries éliminatoires qui importera le plus. On s’attend à ce que les Lakers et les Clippers se rencontrent lors des finales de la Conférence Ouest et si cela se produisait, ce serait l’une des séries les plus attendues ces dernières saisons.

Les Clippers ont fait face à des blessures tout au long de cette saison, c’est pourquoi il n’y a eu que 11 matchs avec une liste complète, mais ce sont ces matchs qui ont conduit de nombreux joueurs à les proclamer favoris. Cependant, les Lakers obtenant cette victoire prouvent que les Clippers sont battables.

Personne ne sait ce que l’avenir réserve, mais tant que les Lakers auront James et Davis, ils auront de grandes chances contre quiconque. Ils ont montré au monde qu’ils pouvaient battre l’élite de la NBA et maintenant, l’anticipation pour les éliminatoires est encore plus grande.