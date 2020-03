JaVale McGee partage un moment d’avant-match sympa avec les fans

Le centre des Lakers de Los Angeles JaVale McGee a pris du temps pour s’amuser avec le public local lors de leurs échauffements d’avant-match mardi.

Avant de se battre en duel avec les Philadelphia 76ers, McGee a joué quelques prises avec quelques fans des Lakers. L’un d’eux a réellement impressionné McGee et le grand homme lui a fait savoir en fléchissant le bras.

McGee joue au catch avec les fans lors des échauffements. 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/okb5T4krtc

– House of Highlights (@HoHighlights) 4 mars 2020

McGee est maintenant dans sa deuxième année avec les Lakers. Cette année, il marque en moyenne 6,9 ​​points, 5,8 rebonds et 1,6 bloc en 16,8 minutes en 57 matchs (57 départs). Il est l’une des principales raisons pour lesquelles le Violet et l’Or sont l’une des meilleures équipes défensives de la NBA cette saison.

Avec Dwight Howard et Anthony Davis, JaVale McGee fait partie de la dernière ligne de défense des Lakers. En dehors de cela, l’athlétisme et le cadre de 7 pieds de McGee lui permettent d’attraper facilement les lobs de LeBron James ou Rajon Rondo.

