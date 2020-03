JaVale McGee salue LA comme «la meilleure équipe du monde»

Après avoir battu les Los Angeles Clippers dimanche, le centre des Lakers de Los Angeles JaVale McGee a salué le Purple and Gold comme la «meilleure équipe du monde».

Selon Bill Oram de The Athletic, McGee a étiqueté leur victoire sur les rivaux de la Conférence Ouest comme un jeu de déclaration pour étouffer les critiques.

JaVale McGee après la victoire des Lakers sur Clippers: “C’était très important. Juste pour calmer les sceptiques. The Lake Show la meilleure équipe du monde en ce moment.”

– Bill Oram (@billoram) 8 mars 2020

Le match, qui mettait en vedette les deux meilleures équipes de l’Ouest, était tout au long de la compétition. Les superstars des deux équipes se sont présentées et ont réalisé une performance de premier ordre. Kawhi Leonard et Paul George ont inscrit respectivement 27 et 31 points. Pour les Lakers, LeBron James et Anthony Davis ont également combiné pour 58 marqueurs.

Mais au fur et à mesure que le jeu progressait, ce sont les Lakers qui l’ont emporté, grâce à un poignard et un de James. Alors qu’il était sur la ligne des lancers francs, les chants MVP se sont répercutés partout au Staples Center.

Les Lakers ont verrouillé la victoire 112-103, plaçant leur série à 2-1. L’équipe a une chance d’égaliser la série de la saison le 9 avril.

Étant donné que les deux équipes ont renforcé leur alignement au cours de l’été, elles ont immédiatement été considérées comme les favorites pour représenter l’Ouest lors de la finale de la NBA. Dans le passé, chaque fois que les deux équipes se faisaient face au Staples Center, c’était à peu près un match normal. Maintenant, les fans inconditionnels des deux parties prennent le temps et les efforts pour assister à la bataille de Los Angeles.

En dehors de leur rivalité, les Clippers et les Lakers ont leurs propres intérêts. En tant qu’organisation, LeBron and Co. visent un 17e titre qui égalerait leurs concurrents, les Boston Celtics. Les Clips, quant à eux, cherchent à décrocher leur premier titre dans l’histoire de la franchise.