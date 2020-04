Jay Bilas dit que LaMelo Ball est «aussi talentueux que quiconque» lors du repêchage de la NBA 2020

Peu de gens ont eu une expérience plus directe de l’analyse du repêchage de la NBA que Jay Bilas. L’une des principales figures présentes au projet sur une base annuelle, Bilas a vu passer des milliers et des milliers de projets potentiels. Il y a peu de gens qui devraient être considérés comme plus experts en analyse de perspectives que Bilas.

Parce que ses mots ont tellement de poids, ses récents commentaires sur LaMelo Ball et le prochain repêchage de la NBA 2020 devraient être particulièrement remarquables. Bilas a rejoint le podcast de gestion de la charge de Complex pour parler d’une foule de choses, y compris s’il considère que Ball est le meilleur espoir du repêchage. Et bien que Bilas n’ait pas remis en question le talent de Ball, les inquiétudes potentielles hors du terrain qui n’impliquent pas LaVar Ball ont soulevé quelques drapeaux.

«Côté talent, oui. Il est aussi talentueux que quiconque dans ce projet. Je pense que lui et Anthony Edwards sont les deux joueurs les plus talentueux et James Wiseman n’est pas loin derrière. La préoccupation que j’ai est socialement, honnêtement. Il n’a même pas fini le lycée de façon «normale». Il a eu une sorte d’éducation Kardashian dans le jeu.

Va-t-il assimiler le genre de façon de faire de la NBA? Est-ce que ça va être facile? À quoi ressemblera son adaptation sociale? Va-t-il fonctionner à un niveau social élevé où il n’a pas pu être socialisé à l’université? Peut-être sera-t-il préférable d’avoir joué au ballon pro. Qui sait? Peut-être qu’il ira mieux. Mais je dois être convaincu qu’il est du bon côté de cette question. Mais il est assez talentueux pour être emmené n ° 1. Je ne pense pas qu’il le sera mais il est assez talentueux. “

De toutes les préoccupations soulevées à propos de Ball dans les semaines et les mois qui ont précédé le repêchage de la NBA, Bilas en soulève un tout nouveau. Les défauts sur le terrain de Ball ont été discutés ad nauseam et ses problèmes hors terrain ont toujours été centrés sur son père.

Le point de Bilas est intéressant même s’il n’est pas non plus conventionnel. La trajectoire de Ball n’a pas été conventionnelle en soi après avoir quitté Chino Hills tôt. Et bien qu’il ne se soit peut-être pas adapté socialement comme ses pairs, il a passé la majeure partie de sa carrière de joueur de basket-ball à jouer avec des professionnels. Donc, bien que son éducation sociale soit loin d’être ordinaire, elle a également été entourée de collègues professionnels.

Mais ce sont ces types de questions qui seront posées par les équipes de Ball dans le processus de pré-rédaction. Si les équipes peuvent trouver les réponses qu’elles recherchent, cela pourrait faire de lui le premier choix en fonction de son talent.

