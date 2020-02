Jaylen Brown a aidé un élève à lire dans son ancien lycée

Le gardien de tir de quatrième année des Boston Celtics, Jaylen Brown, est passionné par l’éducation, et quand l’occasion s’est présentée pour lui d’aider les enfants de son lycée, il a sauté sur l’occasion.

Le produit Cal-Berkeley est actuellement membre du MIT Media Lab Fellow, utilisant sa plate-forme en tant que joueur de la NBA pour travailler avec un large éventail d’acteurs diversifiés afin de stimuler les expériences éducatives des étudiants de la région de Boston, et a participé à un certain nombre d’autres activités éducatives initiatives.

À cette fin, Brown a entendu le directeur de son ancien établissement secondaire – Wheeler High School à Marietta, en Géorgie – peut-être faire quelque chose pour aider les élèves de son alma mater.

Le directeur principal Paul Gillihan et le professeur de lecture Wheeler High Amy Mueller ont eu l’idée de récompenser les enfants de l’école avec un voyage pour un match de la NBA, et Gillihan a eu l’idée de tendre la main à Brown pour voir s’il serait disposé à parler à ces étudiants après un match des Hawks d’Atlanta.

Sans surprise, le natif de Marietta a accepté et le plan a été mis en œuvre pour utiliser le voyage pour renforcer la participation à un programme appelé Read 180, qui était conçu pour stimuler l’alphabétisation des écoliers de quatrième année et plus.

Wheeler High a investi dans 50 billets pour récompenser les étudiants avec un voyage pour voir les Hawks et rencontrer Brown, ce qui n’a pas surpris Lisa Beville, la gardienne en chef de Wheeler.

Beville a proposé cela (via Tom Westerholm de MassLive): “Il était très, très intelligent, et il était très soucieux de tous les enfants, tout le temps, aidant tout le monde.”

«Il voulait changer le monde en aidant les défavorisés», a-t-elle ajouté.

La nouvelle de la participation du fils natif au programme s’est rapidement répandue, et la participation avec elle. Les étudiants étaient très enthousiastes à l’idée de rencontrer leur célèbre ancien élève et ont donc vraiment plongé dans le programme.

“C’était définitivement un énorme facteur de motivation, faisant exactement ce qu’ils devaient faire”, a noté Mueller. «Souvent, lorsque les enfants ont des niveaux de lecture inférieurs, cela signifie qu’ils hésitent à lire. Donc, avoir cette motivation supplémentaire a fait une grande différence, et nous avons vu la différence. »

31 étudiants ont montré des gains importants, selon le directeur, et 21 d’entre eux qui ont pu obtenir la permission de leurs parents ont été récompensés par le voyage promis pour un match de la NBA – le 3 février à domicile contre les Celtics.

Inutile de dire que Brown a organisé un spectacle pour sa foule de la ville natale, et a rencontré et parlé avec les étudiants après le match, en signant des autographes.

Brown, dont les mots sont collés sur les murs de son ancien lycée comme source d’inspiration pour le groupe actuel d’élèves, a apprécié l’expérience et prévoit de travailler davantage avec la communauté qui l’a aidé à devenir l’homme qu’il est devenu.

“Je vais essayer de le faire plus souvent, créer des opportunités pour que les gens puissent voir des choses en dehors du quartier”, a-t-il expliqué.

“Pour que ces enfants puissent venir au jeu à cause de leurs résultats aux tests et autres, je veux qu’ils continuent comme ça.”

Avec un universitaire comme Brown dans leur coin, il y a de fortes chances qu’ils le fassent.

.