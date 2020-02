Jaylen Brown a dû répondre à Danny Ainge pour avoir dit qu’il gagnerait 5 anneaux

Rappelez-vous cette fois, dans la saison 2018-19, où l’aile montante des Boston Celtics, Jaylen Brown, avait prédit qu’il aurait cinq anneaux avant l’âge de 28 ans?

Beaucoup de gens le peuvent, mais Brown le fait certainement, tout comme Taylor Rooks de Bleacher Report, qui a posé la question à Brown lors de sa première saison de “Take It There With Taylor Rooks”.

Notant la tendance des médias à utiliser le «clickbait», un terme désignant un contenu plus sensationnel qu’exact, Brown explique son dédain pour la manière dont ses commentaires ont été dépeints.

«Tu sais, je devais répondre à aimer Danny Ainge? Comme il est venu vers moi comme, “Vous êtes irrespectueux!” “

«Mais je ne voulais pas manquer de respect, car je sais à quel point il est difficile d’en gagner un. Je ne garantissais rien. Je n’essayais pas d’être arrogant. Je ne disais pas que cela allait arriver. J’aime juste, si je voulais que les choses aillent d’une certaine façon, c’est comme ça que je voulais qu’elles aillent. “

Si le fait qu’Ainge ressentait le besoin de répondre aux commentaires n’était pas déjà assez mauvais, que l’ancien gardien des Celtics considérait que les commentaires irrespectueux devaient être durs pour la jeune aile. A deux fois champion avec les Celtics lui-même – ayant été coéquipiers avec le triple champion Larry Bird lorsqu’il était à Boston – Ainge sait ce qu’il faut pour gagner un championnat. Compte tenu des commentaires de Brown à Rooks et à lui demandant si les Celtics de la saison dernière étaient meilleurs que l’équipe de championnat de Boston en 1986, Ainge pensait probablement que le produit UCal était vraiment très arrogant.

Brown s’est au moins acquitté des critiques quant à savoir s’il méritait sa prolongation de contrat considérable, ayant une saison de carrière et montrant des développements passionnants dans son jeu. Les Celtics, qui jouent bien et qui occupent le troisième rang dans l’Est (avec le cinquième meilleur record de la ligue), sont également en position de se disputer un championnat de conférence – même s’ils ne sont pas favoris pour le titre.

Malgré le brouhaha sur ses commentaires, Brown et Boston ont un bel avenir devant eux.

