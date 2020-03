Jaylen Brown admet avoir “oublié l’autre MVP” lors de la défaite face aux Rockets

Les Boston Celtics ont mené une forte lutte contre les Houston Rockets, mais ils ont finalement chuté à domicile contre les forces du petit ballon dans l’Ouest. Jaylen Brown a attribué sa défaite au jeu exceptionnel de Russell Westbrook dans la victoire en prolongation.

Brown a parlé à la presse après sa défaite de 111-110 et a parlé de ce qui leur a coûté le match malgré un jeu solide de nombreux joueurs des Celtics. Il a mentionné que l’équipe était trop obsédée par James Harden qu’ils avaient oublié qu’il y avait en fait deux anciens MVP jouant pour Houston.

Jaylen Brown: “Nous avions beaucoup d’attention sur James Harden et nous avons oublié l’autre MVP là-bas.”

Il a dit que Westbrook a dominé le match.

– Jay King (@ByJayKing) 1 mars 2020

Le fait que Russell Westbrook est un ancien MVP n’est généralement pas quelque chose que les gens oublieraient. Personne dans son bon sens ne ferait pas attention à un joueur qui a en moyenne triplé au cours des deux dernières saisons. De plus, son incroyable ligne de statistiques de 41 points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions en 43 minutes de jeu contre les Celtics témoigne de son talent.

Cependant, l’incapacité des Celtics à garder Westbrook est également un témoignage de la dangerosité de Harden en tant que joueur. Harden affiche des chiffres fous cette saison, avec une moyenne de 35,2 points, 6,4 rebonds et 7,3 passes décisives par nuit. Il tire également à 44% sur le terrain et 36% à partir de trois.

Le fait qu’il soit assez efficace avec son score tout en permettant à Westbrook d’avoir plus de touches, comme ce fut le cas contre les Celtics, témoigne de la façon dont les Rockets de cette année sont devenus effrayants cette saison.

Il y a une chance que ces deux-là se rencontrent en finale. S’ils s’affrontent pour le trophée Larry O’Brien, Brown et le reste des Celtics doivent mieux défendre contre ces deux mastodontes offensifs. Ce sera une tâche difficile qui tirera le meilleur parti de tous.

