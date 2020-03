Jaylen Brown appelle à la prudence et au calme sur le coronavirus via Instagram

Les Celtics de Boston ont commencé à tirer sur le garde Jaylen Brown sur Instagram mercredi soir pour appeler à la prudence et au calme concernant la pandémie de coronavirus en cours.

En demandant à ses fans et à ses partisans de prendre la pandémie au sérieux indépendamment de l’impact qu’elle a sur la saison NBA ou des inconvénients qu’elle crée dans la vie quotidienne, le natif de Géorgie a plaidé pour une approche mesurée de la pandémie.

Dans la vidéo, Brown a déclaré:

C’est passé l’épidémie, la phase d’épidémie virale. Maintenant, nous atteignons une pandémie. Ça a frappé la NBA, etc. Je voulais être le premier à dire que j’ai vu beaucoup de jeunes faire des mèmes – je vois beaucoup de jeunes faire des blagues et les rejeter. Et je comprends. Twitter, Instagram, etc.

Peut-être que cela ne vous affectera peut-être pas, mais quelqu’un d’autre que vous connaissez probablement le fera, qu’il s’agisse de personnes âgées, de personnes déjà malades, de personnes atteintes d’autres types de maladies, de patients cancéreux – ces personnes pourraient ne pas avoir le système immunitaire pour combattre ce virus.

Donc, ce n’est peut-être pas quelque chose qui vous préoccupe, mais être éveillé et sympathique et attentionné envers les gens autour de vous, c’est urgent. La façon dont ils arrêtent les virus consiste à arrêter les choses.

Le produit Cal-Berkeley a ensuite discuté de la situation en Italie et de la manière dont les mesures les plus extrêmes qui pourraient y être prises pourraient être envisagées aux États-Unis au cours des prochaines semaines.

Invitant les fans à prendre des mesures pour aider à prévenir la propagation du virus en minimisant les contacts avec les autres, en pratiquant une bonne hygiène et en obtenant de bonnes informations, le conseil de Brown est un excellent conseil. Il a recommandé aux gens de rechercher des informations auprès de l’Organisation mondiale de la santé et des Centers for Disease Control and Prevention.

