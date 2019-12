Jaylen Brown de Boston affirme qu'il a été mal cité sur les malheurs de la saison dernière

La saga ne se terminera pas.

Il semble que l'aile de quatrième année des Boston Celtics, Jaylen Brown, conteste la façon dont sa réponse à une question particulièrement polarisante a été formulée en ce qui concerne ses pensées sur qui était à blâmer pour les difficultés de la saison dernière.

Le drame apparemment sans fin de Kyrie Irving est revenu à la vie plus tôt cette semaine lorsque Brandon "Scoop B" Robinson a interviewé Brown, et la réponse du natif de Géorgie a suscité beaucoup d'émotions fortes de la part des fans.

Les commentaires en question ont blâmé les problèmes de Boston 2018-2019 au front-office et au personnel d'entraîneurs, une position prise par ces personnes elles-mêmes.

Même quand même, les fans ont répété que c'était une mauvaise apparence de jeter explicitement les autres sous le bus, ce qui a incité Brown à répondre mercredi au Gary Washburn du Boston Globe.

"Je pense que c'était une citation erronée, bien sûr, mais pour être honnête, je suis fatigué d'en parler et fatigué d'être interrogé à ce sujet", a déclaré le produit Cal-Berkeley.

«C'était définitivement, je dirais, une fausse citation. Cela ne s'est pas déroulé de la façon dont je l'ai dit, de la façon dont il a été écrit avec un récit où il a déjà écrit l'histoire comme il voulait l'écrire, mais ce n'était certainement pas l'intention de cette manière. "

"Mais je suis fatigué d'être interrogé à ce sujet pour être honnête", a ajouté Brown pour souligner.

La réponse de Robinson sur l'émission de radio WEEI Dale et Keefe a nié toute mauvaise interprétation, suggérant plutôt que la jeune aile était en mode de contrôle des dégâts après l'agitation que ses mots auraient créée.

Ses paroles:

"New York est mon marché, ne me déteste pas, mais j'ai un grand respect pour Boston dans son ensemble, et vous êtes des fans passionnés, vous aimez vos stars, les critiquez, les détestez si elles doivent l'être, mais Jaylen Brown m'a dit cela, ce qu'il a fait, et il voulait en quelque sorte faire preuve de condescendance, je comprends.

Jaylen a 23 ans, Jaylen Brown cherche à concourir pour un championnat au cours des deux prochaines années avec Boston. Je dirais que je dirais probablement la même chose. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais j'arrive où il allait avec ça. "

Pour plus de réponse de Robinson, consultez le spectacle complet lié ici.

Quel que soit le cas, il est probable que de telles questions d’entrevue sur le sujet ne susciteront «aucun commentaire» de la part de tout acteur approché à l’avenir.

Il semble que les fans, les analystes et les journalistes aient frappé le même mur que les joueurs sur cette question, et une enquête plus approfondie sur le sujet – au moins à court terme – ne devrait pas rapporter beaucoup plus que les personnes interrogées irritées.

Il n'est pas rare que des phrases éditées hors de leur contexte complet créent une image incomplète d'un sujet sensible malgré les meilleures intentions de chacun, et cela peut être le cas ici aussi.

Mais le mécontentement constant qui semble surgir chaque fois que le sujet est à nouveau soulevé est peut-être, autant que tout le reste, un signe pour laisser la controverse mourir d'une mort tranquille, comme l'équipe l'a demandé à plusieurs reprises.

