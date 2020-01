Jaylen Brown des Boston Celtics invité sur le dernier pod Woj

L’aile de quatrième année et espoir des étoiles Jaylen Brown a fait une apparition lundi sur Woj Pod d’ESPN, un podcast populaire hébergé par l’analyste Adrian Wojnarowski, parlant sur un large éventail de sujets.

Le natif de Géorgie a abordé la confrontation de Martin Luther King Day avec les rivaux historiques de Boston, les Los Angeles Lakers et son pouce récemment entorse (Brown s’attend à jouer), mais s’est rapidement déplacé vers l’arc de carrière du jeune joueur franc et sa croissance en tant que joueur et la personne.

Rejoindre une équipe des séries éliminatoires en tant que choix global n ° 3 était en soi une situation atypique, et le produit Cal-Berkeley est lui-même un joueur atypique avec des intérêts intellectuels intenses dans une variété de sujets.

S’adapter à la vie de professionnel dans des circonstances aussi inhabituelles a présenté des défis uniques auxquels Brown a fait face dans sa discussion avec Wojnaroski.

“Je n’ai pas eu l’expérience de pouvoir faire des erreurs en saison régulière et de grandir”, a déclaré le fils préféré de Marietta.

«J’ai appris et vécu les séries éliminatoires, ce qui est une autre partie du développement, apprendre à gagner, qui est probablement le développement le plus important de tout ce que je sais dans cette ligue.

Les faits saillants et les capacités offensives sont glamour, plus que de gagner. Il y a des joueurs qui ont énormément de publicité juste pour notre capacité à faire ceci et cela, mais gagner est le but ultime. “

«Et je pense que les gens ont perdu de vue cela», a-t-il poursuivi.

“Cette organisation a développé une compétence pour apprendre à gagner”, a poursuivi Brown, parlant plus généralement que de la récente vague de pertes de l’équipe au milieu d’un janvier long et détraqué.

«Je pense que dans ma classe, il n’y a personne, peut-être en dehors de Siakam, qui a remporté plus de matchs éliminatoires ou qui a remporté plus de matchs, que moi et que le simple fait d’être dans cette organisation et d’ajouter à cela et d’apprendre comment gagner a été la clé, cela a très bien fonctionné pour moi. »

Brown et son coéquipier Jayson Tatum sont entrés dans la ligue en tant que n ° 3 du classement général d’une équipe qui avait une autre franchise à perdre pour eux, les deux choix de repêchage utilisés pour sélectionner les Jays étant issus du tristement célèbre métier qui a brisé le dernier titre de Boston. coeur.

On leur a demandé d’assumer des rôles très spécifiques et exigeants au début de leur carrière, censés jouer effectivement à un niveau de rotation élevé presque immédiatement.

Une telle demande pour un adolescent à seulement un an du lycée et une vie relativement insouciante, même en tant que meilleure perspective, a été une expérience absolument révolutionnaire. C’était peut-être celle qui pourrait bénéficier à la fois à la direction de l’organisation si elle avait été rédigée dans une situation plus traditionnelle.

La perspective atypique de Brown sur la vie l’a encouragé à éviter d’obtenir une représentation jusqu’à ce qu’il vienne en raison de signer une prolongation, s’appuyant plutôt sur un réseau de pairs et d’experts pour l’aider à naviguer au début de sa carrière dans la NBA. Il finirait par retenir les services d’un agent pour l’aider à obtenir la meilleure prolongation possible, ce qui fonctionnait bien pour lui et pour Boston.

“Je ne pensais pas que je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit”, a-t-il expliqué au sujet des premières perspectives sur le processus, qui semblait viser à laisser l’ancien Golden Bear frapper l’agence libre restreinte cet été,

«J’étais déjà enfermé et concentré prêt à porter le poids dans lequel j’allais aller cette année, planifier ma quatrième année, puis ils ont sauté et cela a juste montré qu’ils voulaient que je sois ici et que je m’organise, ils ont apprécié ma valeur. Ils pensaient que j’avais ajouté un peu de gain, donc c’était juste offert, c’était trop difficile de… refuser. »

Selon certains analystes, trop élevé à l’époque, il est déjà considéré comme une bonne affaire dans la ligue, le joueur de 23 ans ayant démontré un certain nombre de progrès prometteurs des deux côtés du ballon cette saison.

Mais Brown a également beaucoup parlé de son travail hors cour.

Il a parlé avec Woj en particulier de son intérêt pour les initiatives éducatives et de sa camaraderie avec le MIT, où il est engagé dans un projet pour améliorer l’éducation locale après avoir rencontré certains des obstacles structurels auxquels ses pairs sont confrontés dans son propre voyage à la NBA pendant ses études secondaires. en Géorgie.

“Je n’ai pas vraiment remarqué la différence avant d’arriver à l’université et j’ai dû réfléchir à mon expérience éducative tout au long du lycée”, a-t-il expliqué.

Les tests standardisés et le «suivi» des étudiants vers ou hors du collège sont devenus évidents comme déterminants majeurs dans la vie des gens qui ne correspondaient pas nécessairement au potentiel de ces personnes, mais contribuaient à reproduire le statu quo.

Cela a frappé Brown, qui les a vus «se diriger vers différents endroits» de la vie en fonction autant de leurs antécédents que de leurs capacités.

“Et notre système éducatif au cours des dernières décennies a été l’un des plus grands défenseurs de la canalisation des enfants dans certaines directions et basé sur des choses qui ne devraient pas être basées”, a-t-il ajouté.

L’entretien, d’une durée de près de trois quarts d’heure, est engageant. L’entrée inhabituelle de Brown dans la NBA correspond à son point de vue extraordinaire sur la vie, et la façon dont il a apporté cette façon unique de voir la vie en tant que joueur de la NBA mérite d’être écoutée.

À peine entré en jeu en tant que joueur sur le terrain, il fait allusion aux nombreuses années de jeu de haut niveau qui, espérons-le, permettront à ses projets philanthropiques de croître parallèlement à son sens du basket-ball et académique.

.