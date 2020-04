Jaylen Brown écrit un essai sur COVID-19, comment nous pouvons nous soutenir mutuellement

Le gardien de tir des Boston Celtics, Jaylen Brown, a quelques réflexions sur la pandémie de coronavirus, et il veut que vous les lisiez.

Dans un récent article d’opinion rédigé pour The Guardian, l’aile de quatrième année a écrit sur les nombreuses façons dont la crise COVID-19 a mis à nu un certain nombre d’inégalités systémiques et d’autres problèmes liés à la pandémie.

Critique des informations contradictoires que nous obtenons du gouvernement et profondément préoccupé par le manque de fournitures médicales et de capacités suffisantes dans notre infrastructure de soins de santé, Brown nous demande de travailler ensemble là où nous pouvons nous soutenir mutuellement pendant que le chômage monte en flèche.

“Faites un don à vos banques alimentaires locales, aux refuges pour sans-abri et à ceux qui ont moins de chance en général”, a suggéré le produit Cal-Berkeley.

«Allouez des ressources aux travailleurs de la santé et aux autres travailleurs extraordinaires et héros méconnus pendant cette période. Donnez un coup de main aux familles et aux membres de la famille des travailleurs de la santé et à ceux qui ont perdu quelqu’un et qui ont besoin d’un soutien économique. »

Notant que 30 000 âmes ont déjà été perdues à cause du fléau viral, note le natif de Géorgie, «pour ces chiffres déchirants, le pourcentage d’Afro-américains et de personnes de couleur est à la fois alarmant et disproportionné.»

Brown est satisfait de la façon dont la ligue a ouvert la voie en adoptant une approche sûre envers ses fans, son personnel et ses joueurs.

“Je suis fier d’être membre des Boston Celtics et de la NBA pour avoir cessé de continuer la saison à ce moment”, a-t-il écrit. “Les sports ont une position influente dans notre société, et je suis reconnaissant à la NBA d’utiliser sa plate-forme de manière réfléchie.”

Partager les condoléances pour Jackie Towns – La mère de Karl-Anthony des Minnesota Timberwolves, qui est récemment décédée des complications de COVID-19 – Brown a conclu avec un appel à l’unité, et à utiliser cette crise comme catalyseur pour résoudre les problèmes structurels rendu plus évident par la pandémie.

“C’est le septième match et la façon dont nous évoluons dans le temps va déterminer notre résultat”, a-t-il déclaré. “Approchons-nous et faisons cela ensemble en équipe.”

