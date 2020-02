Jaylen Brown et Gordon Hayward de retour pour le match contre Thunder

Les Boston Celtics auront la plupart de leur alignement disponible pour leur match sur la route contre le Thunder d’Oklahoma City dimanche, qui a lieu à 15h30. EST sur NBATV, alors que trois joueurs – Jaylen Brown (cheville), Gordon Hayward (genou) et Daniel Theis (cheville) – reviennent sur le terrain après avoir raté le dernier match de Boston avec diverses blessures.

Brown et Hayward, les principaux joueurs de Boston, seront les retours les plus bénéfiques pour les Celtics, qui comptaient sur les recrues Romeo Langford et Grant Williams en leur absence.

Bien que Langford et Williams aient joué raisonnablement bien, Brown et Hayward – ayant tous les deux leurs meilleures saisons de leur carrière dans les Celtics – totalisent en moyenne 37,5 points, 12,9 rebonds et 1,9 interceptions par match, tandis que les deux tirent au-dessus de 49% sur le terrain et de 37% depuis Trois.

Le Thunder, qui occupe le sixième rang du classement de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 32-20, aura naturellement beaucoup plus de difficulté à vaincre Boston avec les retours de Brown et Hayward. Theis, une présence intelligente à l’intérieur et à l’extérieur des Celtics au pivot, ne tourne qu’à 31,7% et est sous-dimensionné – en particulier contre le centre de Thunder Steven Adams – mais sa capacité à espacer le sol et à tirer le grand homme de la taille de Goliath de la peinture aidera les efforts des slashers de Boston.

