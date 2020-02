Jaylen Brown et les Celtics se délectent du bond en avant de Jayson Tatum

Avec toute l’attention focalisée sur l’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum, vous ne seriez pas surpris si le gardien de quatrième année Jaylen Brown devenait un peu jaloux.

Mais c’est exactement le contraire de ce que nous voyons de l’ancien choix global n ° 3 vers le joueur pris par la même équipe dans la même position de repêchage un an plus tard.

Affichant une maturité bien au-delà de ses 23 ans, le Géorgien se réjouit plutôt de l’amour pour son coéquipier qui franchit la prochaine étape.

Après une autre éruption offensive contre les Portland Trail Blazers mardi soir, Brown a discuté avec le journaliste de l’équipe Marc D’Amico de ses sentiments face à la montée soudaine de Tatum.

“Tu dois vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi-même,” offrit-il sagement.

«Il y a beaucoup de gars dans cette ligue qui sont super talentueux, mais beaucoup d’entre eux ne savent pas comment gagner ou être des leaders… Donc, comme j’apprends, je pense que c’est une partie importante du jeu que les gens oublient », a-t-il ajouté.

Et ce n’est pas comme si Brown était soudainement doublé par son jeune coéquipier – loin de là, en fait, avec le produit de Cal-Berkeley en moyenne 20,4 points, 6,4 rebonds et 2,1 passes décisives par match cette saison.

Le natif de Marietta a lui-même fait un pas de géant cette saison, montrant une meilleure passe, une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle du corps qui l’ont élevé pour devenir l’un des 30 meilleurs buteurs de la ligue.

Le tandem a montré une incroyable capacité à se nourrir de l’activité de l’autre.

Brown utilise la toute nouvelle attention de Tatum pour laisser tomber des poignards d’au-delà de l’arc sous couvert, et Tatum utilise les nouvelles capacités de Brown pendant qu’il conduit, en changeant de vitesse pour établir le contact ou en jetant un coup à l’ancien diable bleu, maintenant ouvert.

“Nous avons tous les deux fait des bonds cette année, et c’est donc amusant”, a déclaré Tatum à propos de la croissance que l’équipe Jay a connue cette année. “Il joue très bien toute la saison, et il est l’une des principales raisons pour lesquelles nous gagnons.”

Et le produit Duke est très conscient de la dynamique derrière cette victoire qui est plus qu’un simple sentiment général de bonne volonté envers ses coéquipiers. En se sacrifiant de haut en bas, Boston a réussi à atteindre un équilibre entre égos et intérêts qui était hors de leur portée la saison dernière.

«C’est le signe d’une bonne équipe, a déclaré Tatum. «Nous aimons tous jouer ensemble. Ce sont des gars différents chaque soir. “

“Tout le monde veut juste gagner”, a-t-il ajouté. “C’est la plus grande chose.”

.