Les Boston Celtics semblaient sur le point de retrouver leur pleine force avant leur match du 3 mars avec les Brooklyn Nets, mais les Hospital Celtics sont revenus en force depuis.

Avant le match qui a vu le centre Robert Williams III et le gardien du point de départ Kemba Walker revenir en action, le gardien Marcus Smart et l’attaquant des étoiles Jayson Tatum sont tombés malades, ce dernier n’ayant pas participé au combat.

Le match n’a fait qu’aggraver la misère, l’attaquant Gordon Hayward quittant le match au deuxième quart avec un genou contusionné et commençant le gardien de tir Jaylen Brown en tirant sur les ischio-jambiers dans la défaite.

Hayward minimiserait la blessure après le match, Jay King de l’Athletic rapportant que le produit Butler ne semblait pas préoccupé par la blessure et prévoyait de la prendre jour après jour.

Kemba Walker manquera également le match de l’équipe à Cleveland alors que Boston se rendra dans cette ville pour un match sur la route contre les Cavaliers, le produit UConn étant toujours assis dos à dos jusqu’à nouvel ordre.

On ne sait pas si Brown sera disponible pour jouer mercredi, mais il semble probable que le personnel médical le jouera en toute sécurité avec le produit Cal-Berkeley, car même les tirages des ischio-jambiers peuvent prendre une semaine ou plus pour guérir et sont très faciles à ré -blesser.

.