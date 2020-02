Jaylen Brown, Jayson Tatum “devraient être des Celtics pour la vie”

Les Boston Celtics sont au milieu de l’une de leurs saisons les plus impressionnantes à ce jour, avec une fiche de 37-15 – troisième de la Conférence de l’Est – en tant que prétendants aux finales de la conférence.

Alors que le ramassage intersaison – ou plutôt, l’échange de meneur – pour le général des Étoiles Kemba Walker a payé des dividendes et que le jeu d’un Gordon Hayward rajeuni a été une agréable surprise, il y a deux jeunes joueurs dont le jeu signifie plus pour les Celtics de Boston que tout autre appariement: les ailes Jaylen Brown et Jayson Tatum. Le jeune duo a dominé les deux côtés du ballon cette saison, faisant le saut proverbial dans ce qui sont leurs quatrième et troisième saisons respectivement.

L’ascension de Tatum, après avoir été désigné comme le futur visage de la franchise, n’est pas une surprise. L’évolution de Brown, cependant, a été aussi époustouflante que les puissants dunks qu’il jette souvent.

Leur jeu leur a valu le respect, à l’échelle de la ligue, car les deux ont été classés comme finalistes pour l’alignement préliminaire de l’équipe américaine de 44 joueurs pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo (avec Walker, Hayward et le fidèle défensif Marcus Smart). Cela a même conduit un ancien Celtic particulièrement notable, Kendrick Perkins, à déclarer qu’ils devraient rester à Boston pendant toute leur carrière.

Il n’y a peut-être pas d’honneur plus grand que cela quand il s’agit d’un champion des Celtics sans fioritures comme Big Perk, qui a fait les commentaires avant le match télévisé national de Boston contre les Rockets de Houston mardi soir.

«J’ai tweeté ceci et je le pensais – Jaylen Brown et Jayson Tatum devraient prendre leur retraite en tant que Celtics. Ils devraient être des Celtics pour la vie. “

Le message de Perkins n’était pas uniquement destiné aux fans ou au jeune duo sensationnel, comme il l’a clairement expliqué. C’était aussi pour le président et directeur général des Celtics, Danny Ainge.

“Aye Danny, je sais que tu m’entends bien.”

En moyenne 42,4 points combinés (les deux font en moyenne au moins 20,0 points par match), 13,4 rebonds, 5,1 passes décisives et 2,4 interceptions par match, Brown et Tatum frappent sur tous les cylindres. Leur habileté, leur coup de tir, leur conscience et leurs efforts sont tous de premier ordre, ce qui leur permet d’avoir un dossier de 4-3 contre les seules équipes avec un meilleur bilan de victoires-défaites jusqu’à présent cette saison (les Milwaukee Bucks, les Toronto Raptors, Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers).

Ce n’est pas une saison de finales ou de buste pour les Celtics, en particulier avec les Bucks et les Lakers qui semblent tous deux prêts à participer aux finales de la NBA. Au lieu de cela, cela donne à l’équipe la certitude qu’elle arborera un trophée Larry O’Brien dans un avenir proche.

Ils pourraient, s’ils continuent sur cette voie, avoir plusieurs runs pour les finales NBA.

Même s’ils ne le font pas et qu’ils ne gagnent qu’un seul championnat à Boston comme Paul Pierce au lieu de trois comme Larry Bird (nous laisserons les 11 championnats de Bill Russell hors de la conversation), personne ne bat l’œil. Ils finiraient avec leurs maillots dans les chevrons de TD Garden et à juste titre.

Cela peut sembler être de la fantaisie plus que de la réalité, mais avec l’appréciation que les fans des Celtics ont pour les grands joueurs, en particulier ceux qui restent à Boston pendant la totalité ou la majeure partie de leur carrière, cela pourrait être leur avenir.

Bien sûr, Ainge pouvait toujours voir l’échange de l’un d’entre eux comme une voie vers plus de succès – comme il semblait le faire avec Tatum la saison dernière – et ils pouvaient toujours partir pour leurs propres raisons. Mais si le front office peut les retenir, il ne semble pas y avoir de raison de ne pas le faire.

Pas maintenant, en tout cas.

