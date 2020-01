Jaylen Brown, Jayson Tatum réfléchissent à leurs dunks sur LeBron

Même s’il peut convenir que le dunk de son compatriote Boston Celtic Jayson Tatum sur LeBron James était le meilleur des deux, Jaylen Brown est venu dans une victoire.

Tatum, qui a baptisé le roi lors d’une défaite lors du match 7 lors de la finale de la NBA 2018, était naturellement excité par la confiture à l’époque. Et même si cela s’est produit dans la perte, ce fut l’une des premières preuves tangibles de ce que la jeune aile pourrait devenir.

Le jour de Martin Luther King, Jaylen Brown a livré le deuxième tour de ces preuves, et cette fois, c’était concluant, Boston remportant la victoire lors de la première des deux rencontres de saison régulière entre les équipes cette saison.

“C’était un sacré jeu de Jaylen”, a déclaré Jayson Tatum après le match (via John Karalis de MassLive).

“Il est tellement doué, surtout sur le plan sportif”, a ajouté le produit Duke.

Comment l’homme s’est-il senti après avoir postérisé l’un des plus grands joueurs du jeu? “Je ne vais pas mentir, c’était plutôt bien, c’était plutôt génial”, a proposé Brown.

“Cela m’a surpris”, a admis Tatum. “Je ne pensais pas qu’il allait le tremper, en particulier cette verticale.”

Le produit Cal-Berkeley obtiendrait juste assez de portance après avoir dégagé une piste pour dépasser James sur le jeu, jeter le dunk avec autorité et gagner une faute technique pour son enthousiasme à ce sujet.

La technologie importait finalement moins que l’énergie qu’elle avait suscitée de Boston, qui continuerait à gagner facilement après que Los Angeles ait menacé de revenir dans le jeu à quelques reprises.

Au moment où Tatum a fait exploser LeBron, c’était tout ce à quoi la recrue d’alors pouvait penser. “C’est ma pièce la plus mémorable de tous les temps… C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite en basket-ball”, a expliqué le natif du Missouri à l’époque (avec la permission de NBC Sports Boston).

Un Brown plus âgé et plus aguerri pourrait ressentir la même chose, mais au lieu de cela, il propose un certain défi intégré lorsque l’équipe affrontera les Lakers le 23 février au Staples Center de Los Angeles.

“Le fait d’être sur le terrain contre l’un des meilleurs joueurs de l’histoire est un honneur”, a déclaré Brown. «Donc, j’aime toujours ce match. Cela me donne toujours un petit coup de pouce supplémentaire. “

C’est bien, car ils en auront probablement besoin pour gagner le match revanche sur la route.

Pour l’entraîneur-chef Brad Stevens, l’accent est désormais parfaitement mis sur les Grizzlies de Memphis, refusant d’être trop excité par la victoire avec de nombreux matchs à proximité remplissant toujours le calendrier pré-All-Star.

Son avis sur le dunk?

Selon Marc D’Amico, journaliste de l’équipe, «j’aime autant une bonne passe supplémentaire qu’un bon dunk, donc je ne suis probablement pas la bonne personne à demander.»

C’est suffisant. Mais qu’en est-il de LeBron?

“Ce n’est pas la première fois que je suis trempé, ce n’est peut-être pas la dernière fois que je me trempe, mais Jaylen joue extrêmement bien cette année, et ce fut une bonne pièce”, a noté le 15-All-Star per Tim Bontemps d’ESPN.

Aucun argument sur l’un des points ci-dessus de ces parties.

