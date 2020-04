Jaylen Brown parle de formation, de film et de travail dans une nouvelle interview

Le gardien du Celtic de Boston, Jaylen Brown, a récemment fait une apparition dans l’émission ESPN «Highlights with Omar» pour parler de la façon dont il intègre le film dans sa formation intersaison, de ce qu’il a fait pendant la pandémie et d’une foule d’autres problèmes.

Le produit Cal-Berkeley de quatrième année a été un leader vocal parmi ses pairs à la fois en général et sur la pandémie en particulier, même en interviewant récemment . sur ses préoccupations, sa Géorgie natale pourrait rouvrir son économie trop tôt.

Cette interview a toutefois maintenu une perspective généralement légère, en commençant par une enquête sur ce que Brown a concentré sur la plupart de cette dernière intersaison.

“Mon corps, pour commencer – devenir plus fort et plus ferme, comme vous pouvez le voir”, a commencé l’ancien Ours d’or. «Mon bras, mes bras de poulet et mes cuisses de poulet… resserrent, deviennent plus forts, deviennent plus fermes. Cela a fait une grande différence. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait simplement d’entrer dans le gymnase et de déterminer ce qui devait fonctionner, Brown était en désaccord, soulignant l’approche multiforme nécessaire pour couvrir tous les aspects de son jeu.

«Beaucoup de choses étaient en grande partie mentales, mais en termes de choses similaires, cela fonctionnera physiquement dans mon corps. Être capable de gérer les rigueurs de jouer contre un homme adulte chaque nuit en plus de pouvoir le contrôler, en plus de travailler mes compétences et… de m’améliorer dans mon développement. »

Et sur la question de ce qu’il faisait pendant la quarantaine, avait-il regardé un film?

“Oh oui. J’ai regardé – surtout de la saison, j’ai regardé un film », a commencé la native de Marietta.

«J’essaie juste de continuer à vivre ce moment. On ne sait jamais quand la saison pourrait se couper ou quoi que ce soit. Je dois être prêt. Donc, je regarde définitivement le film sur moi-même ou sur les autres équipes, essayant de rester prêt à chaque fois que la saison reprendra. “

À l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas assez pour deviner quand la saison pourrait recommencer.

Mais, avec des gouverneurs d’équipe comme Wyc Grousbeck de Boston et même le commissaire de la NBA, Adam Silver, prudemment optimistes, les joueurs doivent rester dans les meilleures conditions possibles pour éviter de rendre dangereuse la montée en puissance nécessaire pour les éliminatoires.

Alors que la NBA s’apprête à ouvrir certaines installations de l’équipe dans des zones qui ne sont plus sous le contrôle des commandes à domicile, nous pouvons voir les premiers signes de ce processus commencer, mais il est encore trop tôt pour le dire avec certitude.

Qui d’autre que Brown regarde-t-il au cinéma, à part lui-même?

“J’ai regardé beaucoup de Kawhi Leonard, et j’ai regardé beaucoup de temps forts de Kobe, et Tracy McGrady sont des joueurs que j’ai toujours aimés”, a-t-il expliqué. “Tracy McGrady, Kobe et Wade, probablement les plus récents d’anciens joueurs.”

“Et les joueurs actuels, je regarde beaucoup de Paul George, Kawhi Leonard, Tracy McGrady, D-Wade, Kobe”, a terminé Brown.

“Ce sont les trois gars qui sont à peu près collés quand j’étais à l’extérieur dans l’allée, prétendant être quelqu’un d’autre à l’extérieur agissant comme si j’étais l’un de ces trois.”

