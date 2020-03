Jaylen Brown partage la façon dont les opinions peu orthodoxes ont façonné sa marque

Le gardien du Boston Celtics Jaylen Brown a toujours fait les choses à sa façon.

Il a poursuivi ses études dans l’intérêt de l’éducation, allant à l’encontre du stéréotype des étudiants-athlètes de la NCAA, choisissant d’assister à Cal-Berkeley autant pour les cours que pour les possibilités de basket-ball qu’il offrait.

Il a évité la voie habituelle d’embauche d’un agent jusqu’à l’heure de son deuxième contrat avec la NBA, s’appuyant plutôt sur son réseau de joueurs vétérans et de confiants de confiance pour l’aider à prendre des décisions.

Il a même – selon sa propre estimation – refusé jusqu’à un million de dollars en avenants par désir de ne se lier qu’à une marque qui pourrait le classer dans le futur.

“J’ai toujours eu ma propre façon de faire et mon propre style de travail, en prenant juste mon temps”, a expliqué Brown via Nicole Yang de Boston.com. «Ma mère vous dira que j’avais deux semaines de retard à ma naissance.»

“Je viens de prendre mon temps”, a-t-il ajouté.

Le produit Cal-Berkeley a récemment été invité à participer à la Sloan Conference annuelle, un rassemblement de sommités de la NBA dédié à l’utilisation de données et de science de pointe pour améliorer le sport du basket-ball.

Dans le cadre d’un enregistrement en direct de The Boardroom, une émission de télévision produite par la star de Brooklyn Nets Kevin Durant et son agent et présentée sur ESPN +, Brown a offert ses réflexions sur son approche peu orthodoxe du côté commercial de la ligue.

Le joueur de quatrième année a tenu à souligner que très tôt, les perspectives doivent rester concentrées sur le sport lui-même.

“Lorsque vous entrez dans la ligue, l’accent devrait être mis sur ce que j’appelle” votre petite amie principale “, et cela devrait être le basket-ball”, a déclaré Brown. “Il y a un proverbe africain qui dit que si vous essayez de chasser deux lièvres à la fois, vous vous amuserez et perdrez les deux.”

Mais, comme un joueur trouve sa place dans la ligue, l’attention peut alors s’étendre avec les intérêts de ce joueur – de préférence avec les conseils d’une personne servant dans le rôle de PDG pour ce joueur.

“Il y a un million de façons différentes de gagner de l’argent”, a déclaré Brown. «Il y a un million de façons différentes de réussir. Le contenu a rendu cela possible. “

Pour Brown, cependant, l’accent a été mis sur la recherche d’un modèle qui amplifie son point de vue sur un succès qui reflète qui il est en tant que personne et les valeurs qu’il tient pour importantes.

Parmi eux, il y a des façons de quitter le monde un meilleur endroit que la façon dont il l’a trouvé – et de faciliter le chemin à ceux qui le suivent. Mais il ne pense pas que les outils qui l’aideront à le faire soient nécessairement évidents, ni sur la pointe de la langue de tout le monde.

“La plupart des choses qui sont popularisées sur Twitter, ou qui sont à la mode, ne suscitent pas mon intérêt”, a expliqué Brown. “Les choses dont tout le monde parle, discutent ou traînent ne sont pas le contenu qui rend la société plus efficace.”

Le large intérêt du natif de Géorgie pour tout, de la mode à la finance en passant par l’éducation et l’activisme, devrait donner des indices sur les origines de l’aspirant créateur de tendances,

Brown prévoit d’intensifier la façon dont il représente ces intérêts dans les médias au cours de l’année à venir, peut-être, comme le suggère Yang dans son article Boston.com, par des moyens innovants.

La forme que cela prend et l’orientation sur laquelle il se concentre reste à voir, mais si le passé de la jeune aile est une indication, il sera à la hauteur des normes élevées que Brown s’est fixées dans toutes ses entreprises.

