Jaylen Brown s’ouvre sur la vie post-pandémique dans une nouvelle interview

Les Celtics de Boston qui ont commencé à tirer le garde Jaylen Brown ont été très présents depuis que la NBA a commencé à ressentir les effets de la pandémie de coronavirus suspendant les activités de la ligue.

Pourtant, les choses ont évolué à un rythme si mouvementé alors que nous sommes tous immobiles que peu de joueurs – Brown inclus – ont eu la chance de parler de la façon dont la nouvelle réalité de l’éloignement physique a eu un impact sur leur vie.

Le produit Cal-Berkeley a dévoilé lundi comment les deux dernières semaines ont changé sa vie et une foule d’autres sujets sur No Sleeping in the Trophy Room, une émission de télévision sur Revolt TV, une chaîne de musique et de culture de la télévision par câble.

Lorsqu’on lui a demandé comment cela affectait sa vie personnelle et professionnelle, Brown avait beaucoup à dire.

«Cela m’a touché ainsi que tout le monde en NBA, mais cela a également affecté le monde. Je ne pense pas que nous ayons jamais vécu cela en termes d’arrêt de tout le monde dans le monde. Tout le monde est au point mort en ce moment. “

Comme beaucoup d’entre nous, le Géorgien a aidé ses proches à traverser cette crise, concentrant son énergie sur l’équilibre entre le travail, la famille, l’amitié et le devoir civique en ces temps difficiles.

«Je n’ai même pas eu le temps de vraiment réfléchir à la façon dont nous en sommes arrivés à ce point, je viens d’être en mode de protection complète, de m’assurer que ma famille est en sécurité, de s’assurer qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin, de m’assurer que j’ai tout ce dont j’ai besoin ici à la maison », a noté Brown.

“J’essaie juste d’envoyer mon soutien à ma famille et à des choses comme ça et d’envoyer des messages au monde entier pour leur faire savoir que pour rester ensemble et gérer la situation avec maturité”, a-t-il ajouté.

La distance physique est rapidement devenue la nouvelle norme, et dans toute la société – pas seulement dans la NBA. Mais pour les joueurs, l’auto-quarantaine mandatée par la ligue ne signifie pas seulement l’isolement social, mais aussi la distance physique des gymnases et des installations d’entraînement en équipe.

En tant que tel, les joueurs trouvent que leur conditionnement prenant un coup en même temps que de s’adapter à l’isolement physique pour le bien des autres pèse sur tout le monde.

Et avec la NBA espérant recommencer le calendrier cet été et le stress causé par la pandémie, cela place les joueurs de la NBA comme Brown dans une situation particulièrement délicate.

Comment fait-il face à la pression pour maintenir son physique – et d’ailleurs, sa santé mentale?

“Pour vous garder pour rester actif, pour garder votre mental fort pendant ce temps d’arrêt, vous devez avoir une routine”, a proposé la native de Marietta.

“Je pense que c’est la chose la plus importante, surtout maintenant connaître les ressources et l’essence de tout ce que nous avons normalement. Existe-t-il un moyen pour moi de passer le temps et d’accomplir des choses? C’est d’avoir une routine. Je pense qu’il y a tellement de pouvoir d’avoir une routine. “

«Je pense que beaucoup de jeunes peuvent mettre cela en œuvre dans leur structure quotidienne, puis ils verront une grande différence», a-t-il suggéré.

Bien sûr, de telles routines ne se matérialisent pas de l’air; ils prennent la planification. Et c’est exactement comme cela que l’ancien Ours d’or a abordé le problème devant lui – systématiquement.

«Tout a commencé il y a deux jours. Je viens d’écrire toute une liste de choses que je voulais faire et comment vous pouvez vous y prendre. J’ai donc tout prévu pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner – j’ai un piano – ici, quelques leçons de piano. J’ai des livres à lire, j’ai des trucs… Tout ce que je fais en ce moment, c’est juste essayer de m’en tenir à cette routine. “

“Beaucoup de mauvaises habitudes peuvent être construites dans des moments comme celui-ci”, a-t-il proposé sagement. “C’est comme si c’était l’excuse parfaite pour s’asseoir sur le canapé.”

Si la NBA se retrouve capable de reprendre ses activités, il y aura plus que quelques joueurs qui se retrouveront derrière le huitième ballon en termes de conditionnement. Et en vérité, c’est un problème qui affecte des millions d’Américains et de personnes dans le monde.

Coopéré à l’intérieur pour éviter d’entrer en contact avec d’autres personnes susceptibles d’être porteuses du virus – ou particulièrement susceptibles de le faire -, les routines changent de manière beaucoup plus sédentaire, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé mondiale.

«C’est une excuse parfaite pour simplement regarder une émission de télévision et ne pas s’entraîner parce que vous n’avez pas de salle de gym ou que vous n’avez pas nécessairement un endroit où aller, mais je ne vais pas accepter cette excuse, j’ai beaucoup de choses dans ma vie, je m’efforce toujours de le faire et je ne laisserai pas le coronavirus mettre tout en attente. »

En ce qui concerne la façon dont lui et ses coéquipiers ont pris les choses lorsqu’ils ont fermé les activités de la ligue le 11 mars, la rapidité avec laquelle les choses ont bougé a laissé une impression considérable sur la jeune aile. “C’est un peu fou que tout prenne une tournure si rapide”, raconte-t-il.

«Il n’y a pas si longtemps, je m’apprêtais à jouer avec les Milwaukee Bucks… J’attendais ça avec impatience.»

Les Celtics se sont presque retrouvés coincés dans le Wisconsin en conséquence, mais ont été autorisés à affréter un avion pour la mise en quarantaine dans leur ville natale.

Son rôle de vice-président au sein de l’Union des joueurs lui a donné une perspective unique sur les problèmes en coulisse auxquels la NBA est également confrontée. Brown a discuté de son rôle limité dans ce processus, qui a été beaucoup d’apprentissage et un peu de partage de ses propres idées et points de vue.

«Travaillent ensemble pour trouver la meilleure solution en termes de ce à quoi ressemblera la NBA au cours des prochains mois et à quoi elle ressemblera la saison prochaine. Je pense que c’est la grande question, la grande discussion dont tout le monde parle. »

Malgré le fait qu’un certain nombre de crises virales ont éclaté au cours des vingt dernières années, aucune n’a été même proche de faire ce que ce nouveau coronavirus a fait, et en peu de temps – un point que Brown prend soin de faire.

“La NBA n’a jamais fermé ses portes”, a-t-il commencé. «La NBA est une entreprise d’un milliard de dollars, une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Pour eux, fermer de cette manière représente une perte de revenus considérable. »

Cette perte de revenus pourrait avoir toutes sortes d’effets imprévisibles si la ligue et le syndicat des joueurs ne sont pas sur la même longueur d’onde – et ceux qui espèrent un retour à l’action en douceur pourraient être déçus, selon le leader du syndicat de 23 ans.

“Essayer de faire partie de cette discussion en tant que vice-président, juste essayer de trouver les meilleures voies pour revenir là où nous voulons être et ce ne sera pas une solution facile comme tout le monde le pense.”

Brown était en avance sur la courbe concernant le potentiel de perturbation que la pandémie pourrait causer, utilisant sa plate-forme pour plaider pour une réponse mesurée mais sérieuse. Et il est toujours préoccupé maintenant, d’après ce qu’il a vu depuis.

“Je ne pense pas que l’Amérique soit vraiment prête à faire face à une épidémie ou à un état d’urgence comme nous le vivons”, a-t-il dit.

«Ma demande aux gens qui… doivent se rassembler et s’appuyer sur vos voisins. Tendez les bras pour aider les personnes dans le besoin, au lieu que tout le monde soit un homme pour lui-même. Parce que cela ne fera que provoquer plus de drame, plus de chaos, plus de violence. “

Notant le manque d’accès à la sécurité économique et aux soins de santé mis à nu par la pandémie et la précarité des entrepreneurs et autres travailleurs indépendants, Brown était clairement préoccupé par la capacité des États-Unis à faire face à la pandémie sans que les gens ne se regardent les uns les autres.

Cependant, il a exceptionnellement soutenu les célébrités et autres personnalités publiques utilisant leur plate-forme à cette fin. “Je veux continuer à encourager cela”, a-t-il déclaré.

«Les gens qui regardent cela vont voir cela continuer avec le statut de célébrité en utilisant des plateformes pour inspirer les gens à se réunir, tendre les bras – si vous avez les moyens de le faire… Je pense que cela ne s’est jamais produit auparavant.»

C’est arrivé sous différentes facettes, mais… ce genre de choses se produit tous les cent ans », a-t-il ajouté.

Et en vérité, peut-être rien de tel ne s’est jamais produit. La pandémie elle-même ne ressemble à rien de ce qui s’est produit depuis peut-être la pandémie de grippe de 1918, qui a tué des millions de personnes dans le monde.

Ajoutez un krach boursier qui l’accompagne à une échelle rivalisant avec le plus grand de l’histoire, et le monde pourrait bien être en territoire entièrement inconnu.

«À l’heure actuelle, l’épidémie est un état d’urgence. Je veux donc encourager les gens à réaliser cela; pour vous réveiller, ne soyez pas incrédule… Voyons ce que nous pouvons faire pour ralentir ce genre de contrôle des dégâts et essayer d’aider la personne à côté de vous.

Restez proche de votre famille, utilisez-le pour bâtir avec votre famille… renforcez les relations avec les gens que vous connaissez en ce moment. … Tendez la main aux gens. Essayez de vous approfondir d’une certaine manière, façonnez ou formez mentalement, spirituellement, émotionnellement. »

“Ce n’est pas parce que le monde est toujours assis que vous devez le faire”, a-t-il ajouté.

