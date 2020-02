Jaylen Brown: une décision de jouer contre Clippers, des mises à jour sur Time Lord

Les Boston Celtics se préparent à jouer leur dernier match avant le All-Star Break et l’aile des Celtics Jaylen Brown a longtemps fait savoir que, malgré les blessures récentes à ses chevilles et à son mollet, il voulait endurcir et jouer contre le Los Angeles Tondeuses.

Selon les Celtics, Brown sera une décision à vie contre les Clippers après avoir travaillé pendant le tournage; le pro de quatrième année testera son mollet avant de donner son coup d’envoi à 20 h (HE). Ayant une saison en carrière, la disponibilité de Brown peut être tout sauf nécessaire pour que Boston élimine les Clippers, une équipe remplie de talents.

Mis à part Brown, il y a également eu des mises à jour sur l’état des blessures du centre de deuxième année Robert Williams III.

Le «Time Lord» devrait s’entraîner avec les Celtics pour leur premier entraînement après All Star Break, qui aura lieu mercredi prochain (selon Chris Forsberg de NBC Sports Boston).

“Ensuite, ils vont juste le construire pour les 10 prochains jours”, explique l’entraîneur-chef des Celtics Brad Stevens, “et nous espérons qu’il lui donnera le feu vert après cela.”

Plus tôt dans la journée, le président et directeur général de l’équipe, Danny Ainge, a déclaré que l’équipe attendait Williams vers le 1er mars.

«Il est excité et enthousiaste. Il va dans la bonne direction. “

Williams a reçu un diagnostic d’œdème osseux, une accumulation de liquide autour d’un os qui peut survenir à la suite d’une fracture de stress ou d’arthrite, dans sa hanche gauche le 16 décembre.

