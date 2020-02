JAyson Tatum (41 points) et LeBron (29 points) en duel à L.A.

Bien que cela n’ait peut-être pas abouti à une victoire cette fois, la superstar naissante des Boston Celtics, Jayson Tatum, a perdu 41 points contre les Lakers de Los Angeles dans une défaite de 114-112 le 23 février.

Sinon pour 29 points de LeBron James de L.A., le produit Duke a très bien pu vouloir Boston à la victoire sur la route et leur neuvième en dix matchs.

Les explosifs deuxième et troisième trimestres ont vu Tatum sembler marquer à volonté sur n’importe qui sur son chemin, sa portée d’élite et son toucher l’aidant à trouver le fond du filet sans effort.

Mais le némésis de longue date des Celtics James et son coéquipier Anthony Davis ont remporté un concours qui s’est avéré être une faute technique contre l’entraîneur-chef de Boston Brad Stevens et un cavalier James, et autant de vétéran averti que d’habileté physique.

Alors que les fans des Celtics préféreraient évidemment avoir remporté la victoire, le spectacle que ces deux équipes ont organisé a rappelé les jours de gloire des deux franchises et a annoncé une nouvelle ère de grandeur à venir pour chacune.

Et pour Boston, les performances de plus en plus incrédules de Tatum montrent clairement qu’une équipe de Celtics en pleine santé peut être aussi bonne que n’importe quelle autre de la ligue.

.