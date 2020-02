Jayson Tatum a un premier aperçu de son uniforme All-Star

L’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum, encore tout juste sorti du meilleur match de sa carrière professionnelle, est maintenant complètement immergé dans le All-Star Weekend.

Ce n’est pas sa première expérience en tant qu’étoile, car Tatum a été nommé étoile montante pour ses deux premières saisons et a remporté le défi des compétences lors du week-end des étoiles lors de la saison 2018-19. Tatum, qui défend son titre de champion du Skills Challenge pour 2019-2020, a de nouveau participé à l’événement dimanche, mais a perdu au premier tour et le grand homme des Miami Heat Bam Adebayo a été un gagnant surprise.

Cependant, la défaite de Tatum n’a pas du tout ralenti ses festivités des All-Star, car le joueur de 21 ans est un All-Star pour la première fois de sa carrière.

Le tueur à la voix douce et au visage de bébé a déclaré que le fait d’être nommé All-Star était une expérience surréaliste, mais en entrant dans le week-end des étoiles et en voyant ses échauffements et son maillot, tout cela est désormais très réel pour le natif de Saint-Louis.

Tatum, qui n’a pas été nommé partant, a été repêché par le capitaine de l’équipe LeBron James. Alors qu’il se retrouve dans une équipe empilée avec trois anciens MVP de la NBA, dont James, il est peu probable qu’il remporte le All-Star Game MVP Award (renommé après Kobe Bryant après son tragique décès).

Cependant, tout est possible (comme l’a noté l’infâme Kevin Garnett) et les fans des Celtics aimeraient certainement voir Tatum remporter un prix nommé en l’honneur de son idole.

Le match aura lieu à 20 h HNE sur TNT.

