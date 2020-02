Jayson Tatum a une soirée carrière contre Clips, marque 39 en double OT

Le swingman de troisième année des Boston Celtics, Jayson Tatum, a mis la ligue en garde jeudi soir, marquant 39 points et abattant 9 planches tout en bloquant l’un des meilleurs joueurs du jeu, Kawhi Leonard, en prolongation.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur l’arrivée de Tatum comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA cette saison, sa performance à égalité de carrière contre les Clippers de Los Angeles a été le point d’exclamation à la fin de ces conversations.

Le produit Duke a vraiment fait son chemin ces dernières semaines après avoir obtenu sa première nomination aux étoiles et marqué 28,3 points, 7,3 rebonds et 3,4 passes décisives par match en février, tout en tirant 46,8% de la profondeur et 48,2% au total.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir tous les seaux que le natif du Missouri a plu à Los Angeles le 13 février – et gardez à l’esprit que l’homme qui fait tous ces clichés est encore à un mois de son 22e anniversaire.

.